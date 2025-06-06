Де в Києві можна купатися: перелік пляжів із безпечною водою

Воду на аналіз брали не лише в Дніпрі

У Києві провели дослідження якості води у річках та озерах. 13 пляжів столиці відповідають встановленим нормам для купання.

Центр громадського здоров’я України оприлюднив перелік пляжів, де якість води відповідає санітарним нормам, і купання дозволене. Як повідомляють у Центрі, лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб регулярно перевіряють стан води у рекреаційних зонах.

За останніми даними, наступні пляжі придатні для купання:

📍 Дніпровський район (р. Дніпро):

"Венеція"

"Веселка"

"Дитячий"

"Золотий"

"Молодіжний"

"Передмістна слобідка"

"Центральний"

📍 Дніпровський район (озеро Тельбін):

Пляж "Тельбін"

📍 Деснянський район:

"Троєщина" (р. Десенка)

"Чорторий" (парк "Муромець")

📍 Оболонський район:

"Пуща-Водиця" (5–7 лінія)

"Острів Оболонь"

Нагадуємо, що у 2025 році Київ не відкриватиме офіційний пляжний сезон. Міська влада закликає людей утриматися від відпочинку біля води.

Головна причина відсутності офіційного відкриття — повітряні тривоги та брак укриттів біля водойм. Однак юридичної заборони на відвідування пляжів немає.

Раніше "Телеграф" писав, що у вже Києві з’являються перші відпочивальники на пляжах. Киянам та гостям столиці нагадали, як поводитися біля водойми.