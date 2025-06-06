Де в Києві можна купатися: перелік пляжів із безпечною водою
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Воду на аналіз брали не лише в Дніпрі
У Києві провели дослідження якості води у річках та озерах. 13 пляжів столиці відповідають встановленим нормам для купання.
Центр громадського здоров’я України оприлюднив перелік пляжів, де якість води відповідає санітарним нормам, і купання дозволене. Як повідомляють у Центрі, лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб регулярно перевіряють стан води у рекреаційних зонах.
За останніми даними, наступні пляжі придатні для купання:
📍 Дніпровський район (р. Дніпро):
- "Венеція"
- "Веселка"
- "Дитячий"
- "Золотий"
- "Молодіжний"
- "Передмістна слобідка"
- "Центральний"
📍 Дніпровський район (озеро Тельбін):
- Пляж "Тельбін"
📍 Деснянський район:
- "Троєщина" (р. Десенка)
- "Чорторий" (парк "Муромець")
📍 Оболонський район:
- "Пуща-Водиця" (5–7 лінія)
- "Острів Оболонь"
Нагадуємо, що у 2025 році Київ не відкриватиме офіційний пляжний сезон. Міська влада закликає людей утриматися від відпочинку біля води.
Головна причина відсутності офіційного відкриття — повітряні тривоги та брак укриттів біля водойм. Однак юридичної заборони на відвідування пляжів немає.
Раніше "Телеграф" писав, що у вже Києві з’являються перші відпочивальники на пляжах. Киянам та гостям столиці нагадали, як поводитися біля водойми.