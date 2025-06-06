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Де в Києві можна купатися: перелік пляжів із безпечною водою

Автор
Кароліна Терещенко
Дата публікації
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Автор
Пляжний сезон Новина оновлена 06 червня 2025, 12:48
Пляжний сезон. Фото Колаж "Телеграфу"

Воду на аналіз брали не лише в Дніпрі

У Києві провели дослідження якості води у річках та озерах. 13 пляжів столиці відповідають встановленим нормам для купання.

Центр громадського здоров’я України оприлюднив перелік пляжів, де якість води відповідає санітарним нормам, і купання дозволене. Як повідомляють у Центрі, лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб регулярно перевіряють стан води у рекреаційних зонах.

За останніми даними, наступні пляжі придатні для купання:

📍 Дніпровський район (р. Дніпро):

  • "Венеція"
  • "Веселка"
  • "Дитячий"
  • "Золотий"
  • "Молодіжний"
  • "Передмістна слобідка"
  • "Центральний"

📍 Дніпровський район (озеро Тельбін):

  • Пляж "Тельбін"

📍 Деснянський район:

  • "Троєщина" (р. Десенка)
  • "Чорторий" (парк "Муромець")

📍 Оболонський район:

  • "Пуща-Водиця" (5–7 лінія)
  • "Острів Оболонь"

Нагадуємо, що у 2025 році Київ не відкриватиме офіційний пляжний сезон. Міська влада закликає людей утриматися від відпочинку біля води.

Головна причина відсутності офіційного відкриття — повітряні тривоги та брак укриттів біля водойм. Однак юридичної заборони на відвідування пляжів немає.

Раніше "Телеграф" писав, що у вже Києві з’являються перші відпочивальники на пляжах. Киянам та гостям столиці нагадали, як поводитися біля водойми.

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#Новини Києва #Пляжний сезон #Пляжі в Києві