Де в Києві недорого відпочити влітку: ТОП-3 басейни від 200 гривень

У вихідні дні вартість зазвичай вища

З початком літнього сезону жителі та гості Києва активно шукають місця, де можна освіжитися у спеку. Для тих, хто не готовий витрачати значні суми, але хоче якісно відпочити, у столиці є кілька бюджетних варіантів.

"Телеграф" зібрав три недорогі басейни, які відкриті для відвідувачів улітку 2025 року.

Пірс 39 на ВДНГ

Басейн, розташований на території ВДНГ (просп. Академіка Глушкова, 1), пропонує комфортний відпочинок для всієї родини. Невдовзі мають відкрити новий сезон.

Вартість: 200 грн/год для дорослих у будні, 250 грн у вихідні. Для дітей — відповідно 100 та 125 грн.

Що є: дорослий 25-метровий басейн, дитячий з гіркою, вода підігрівається до +28–32°C, зона для засмаги, бар, волейбольний майданчик.

Пірс 39 на ВДНГ

Shaka Bar

Локація у парку "Муромець" підійде як для активного дозвілля, так і для спокійного релаксу.

Вхід на територію з басейном коштує:

250 грн у будні

350 грн у вихідні

Оренда шезлонга: 250 грн

Оренда подвійного ліжка: 500 грн

Зверніть увагу, що шезлонги та ліжка не бронюються заздалегідь.

Що є: відкритий басейн, шезлонги, літня тераса, бар, ресторан з мангал-меню та зона для відпочинку просто неба.

Shaka Bar

VitaPark Борисфен

Ще один популярний варіант — басейн також у парку Муромець, що підходить як для дорослих, так і для малечі. Зона відпочинку з басейном уже працює, щодня з 09:00 до 21:00.

Вартість:

Шезлонги — 400 грн у будні, 500 грн у вихідні;

Альтанки — 1000 грн у будні, 1200 грн у вихідні.

Що є: басейн зі солоною водою, зона відпочинку з шезлонгами, бар, дитячий майданчик і ресторан з мангал-меню.

VitaPark Борисфен

Раніше "Телеграф" писав, де в Києві посмажити шашлик у теплу пору. Не виїжджаючи з міста, можна чудово відпочити на природі.