У Києві лунали вибухи: столиця знову перебувала під атакою російських БПЛА (оновлено)

Росіяни спробували атакувати столицю щонайменше десятком ударних БПЛА

У Києві під час чергового нальоту БПЛА на Україну пролунали вибухи в ніч на 23 червня. Російські окупанти намагалися атакувати столицю ударними безпілотниками, протиповітряна оборона ліквідувала загрози, але є падіння уламків у кількох районах, через російську атаку постраждали люди.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, уламками збитого безпілотника зачепило будівлю в одному з районів міста, там почалася пожежа.

"У Соломʼянському районі, попередньо, влучання уламків в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місце", – написав він, також згодом додавши, що є постраждалий через атаку росіян, йому надається допомога.

За даними моніторингових каналів, столицю намагалися атакувати до десяти безпілотників. Протиповітряна оборона знищила дрони ворога. Керівник Київської міської адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що на кількох локаціях у Солом'янському районі є падіння уламків, але вже фіксуються нові безпілотники росіян.

"Фіксуємо наслідки атаки на кількох локаціях в Соломʼянському районі. Тим часом нові дрони заходять в повітряний простір столиці. Працює ППО", – написав він.

Оновлено 01:25 У Святошинському районі уламки БПЛА влучили у багатоповерхівку. Деталі поки що встановлюються, про постраждалих не повідомлялося.

"Попередньо у Святошинському районі влучання у багатоквартирний будинок", – написав Ткаченко.

За даними моніторингу, чотири безпілотники перебувають над Києвом. Ще 11 на підльоті до столиці, заходити окупанти традиційно намагаються через Бровари, Бориспіль та Українку.

Оновлено 01:45 У Солом'янському районі вже двоє постраждалих, повідомив Кличко. Обох ушпиталили.

"Двох постраждалих госпіталізували медики в Соломʼянському районі. Є інформація ще про пожежу в цьому районі, внаслідок падіння уламків", – написав він.

Кількість безпілотників навколо столиці зростає, моніторингові канали нарахували понад 30 одиниць. Наслідки збиття БПЛА є у Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах міста.

Нагадаємо, що 21 червня ввечері вибухи лунали в Сумах. Монітори писали, що нібито є влучання дрона в багатоповерхівку. Однак в ОВА повідомили, що росіяни атакували Суми ударним дроном "Ланцет". Зафіксовано також пошкодження приміщення одного з підприємств. До цього росіяни у ніч на 21 червня атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті було чутно багато вибухів, в одному з районів міста спалахнула пожежа.

Також окупанти ввечері 21 червня завдали ударів по Сумській області, а також по Краматорську та Слов'янську в Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі, руйнування, пошкоджено житлову інфраструктуру, загинув підліток у Слов'янську. В Краматорську протягом дня 22 червня кількість загиблих виросла до чотирьох.

Російські окупанти б'ють по великих містах України не тільки з ціллю вбити якнайбільше цивільних, але й підкосити українську економіку. Будь-які російські удари не є "відповіддю" на українські атаки, оскільки ворог планує та розписує їх заздалегідь.