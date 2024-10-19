"Вдома": серед звільнених з полону хлопець поліцейської з Маріуполя Мар'яни Чечелюк

Андріанова обміняли 18 жовтня серед інших 95 українських військових, тепер він повертається додому

Серед 95 громадян України, яких звільнили з полону 18 жовтня, перебуває Владислав Андріанов, хлопець поліцейської з Маріуполя Мар'яни Чечелюк. Андріянова, як оборонця "Азовсталі", російські окупанти спробували "засудити" до 25 років за ґратами.

Про це стало відомо із соціальних мереж. Нагадаємо, що Андріанов захищав "Азовсталь" та потрапив у полон разом з іншими оборонцями міста. Окупанти вирішили засудити його на великий тюремний термін.

Владислав Андріанов також вижив після теракту, який Росія влаштувала у колонії в Оленівці. Тоді загинуло багато українських військовополонених, а росіяни спробували звинуватити у вибуху в бараці Україну. Втім, їхня брехня була швидко розкрита, тому росіяни не добили полонених, яким вдалося вижити.

Андріанова обміняли 18 жовтня серед інших 95 українських військових, тепер він повертається додому, а не буде сидіти у російській тюрмі за фальшивим "вироком" окупаційного "суду". Чечелюк вже відреагувала на його повернення, розмістивши допис в Instagram. На ньому вона у футболці з принтом, на якому фото Владислава.

Нагадаємо, Мар’яна Чечелюк провела у російському полоні 2 роки. Пройшовши через справжнє пекло, дівчина змінилася до невпізнаваності.

Мар’яна була викрадена російськими окупантами у травні 2022 року під час виїзду до Запоріжжя з оточеного Маріуполя, де вона працювала слідчою у Національній поліції. За два роки ув’язнення вона пережила безліч фізичних та моральних тортур. Її морили голодом і били, погрожували поголити налисо. У різні часи Мар’яну утримували в Донецьку, Оленівці, Таганрозі, Камишині та колонії в Маріуполі. Після повернення з полону у дівчини виникло чимало проблем зі здоров'ям, тому зараз вона лікується.