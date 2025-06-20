Мажор вкрав елітних продуктів на 10 тис. грн в Дніпрі: пояснив свій вчинок дуже смішно (відео)

У свої 18 років він вже не раз мав справу із поліцією

Мажор з Дніпра Арсеній Бессонов, якого підозрюють у крадіжці продуктів у супермаркеті, пояснив свій вчинок чергами на касі. Йому обрали запобіжний захід.

Про обрання запобіжного заходу 18-річному хлопцю повідомляє поліція Дніпропетровської області. Імені підозрюваного не називають, але з описаних обставин можна зробити висновок, що йдеться про Бессонова. Рішенням суду фігуранта помістили під варту із правом внесення застави у сумі 605 тисяч гривень.

Батько з сином протягом двох днів крали у торгівельному закладі на суму майже 10 тисяч гривень. Арсеній Бессонов заявив, що діяв не умисно. За його словами, всьому виною — великі черги на касах, повідомляє "Суспільне".

"У мене не було умислу щось красти, у мене не було часу, я спізнювався", — пояснив свій вчинок Арсеній Бессонов.

Прокурорка запитала, чи він завжди так діє, коли бачить черги на касах. Хлопець заперечив. В мережі з іронією сприйняли виправдання Бессонова.

В мережі не вірять Бессонову

Сторона захисту Бессонова виступила проти фіксації процесу ЗМІ. Суд дозволив працювати журналістам, але обличчя Бессонова та його адвокатів показувати заборонив. У залі суду підозрюваний з'явився з електронним браслетом.

Батько інакше виправдав крадіжку продуктів

Олег Бессонов, батько Арсена, заявив, що син вкрав продукти з супермаркету, щоб зекономити йому на компенсацію сім’ї загиблої дитини у смертельній ДТП, фігурантом якої є його син. Про це повідомляє Telegram-канал "Дніпро Оперативний".

Батько та син накрали елітних продуктів

Стало відомо, які саме продукти крали батько та син — Київський торт, хамон, різні види сирів, шоколад, енергетики. Адвокат Бессонова заявив, що підозрюваний відшкодував завдані збитки — майже 10 тисяч гривень, повідомляє "ХДніпро".

Арсеній Бессонов вже фігурував у кримінальних справах

Влітку 2024 року він скоїв ДТП, травмувавши двох жінок, та втік з місця події. Також він є фігурантом справи щодо ще одній ДТП, в якій загинула 10-річна дівчинка. 19-річний водій тоді перевищив швидкість в чотири рази та протаранив машину, яка виконувала поворот.

Ще двоє дітей, які були в авто, отримали травми та потрапили до реанімації. 18-річному пасажиру оголосили підозру за фактом ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Запобіжним заходом тоді було обрано нічний домашній арешт.

Як повідомляв "Телеграф", на Житомирщині чоловік отримав п'ять років за крадіжку штор. Чоловік вночі проник до чужого помешкання та викрав майно господарів.