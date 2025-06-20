Київ сполохав молодий "король дрифту" - його швидко знайшли та покарали (фото та відео)

Поліція склала протокол на молодика

Чоловік у Києві дрифтував на машині у Подільському районі. Поліція вилучила автівку молодика, який виконував небезпечні маневри.

За інформацією поліції Києва, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому водій здійснював дрифт на парковці біля ТРЦ. Відеозапис швидко поширився в інтернеті, що привернуло увагу патрульної поліції.

Після ідентифікації порушника правоохоронці встановили особу водія. Ним виявився 24-річний громадянин, який керував автомобілем BMW без водійського посвідчення.

Очільник Патрульної поліції Олексій Білошицький висловився щодо подій, які обурили мережу після масового обстрілу Києва.

"Є ті, хто живе в паралельній реальності. Дрифтунці, які дозволяють собі порушувати спокій громадян, міряючись потужними автівками та гучністю прямотоків. Не розуміють самі — навчимо ми! Ось приклад одного з "мамкиних царапок" у Подільському районі Києва. Нарізавши кільця, водій BMW подався навтьоки", — написав він

На водія складено адміністративні протоколи за двома статтями:

Частина 2 статті 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом).

Частина 2 статті 122-2 КУпАП (невиконання водіями вимог про зупинку).

Автомобіль було вилучено співробітниками районного управління поліції для проведення подальших процедурних дій.

Раніше "Телеграф" писав, що чоловіки у Києві влаштували стрілялки посеред дороги.