"Це неможливо пробачити": українці вражені станом поліцейської, яка пройшла два роки полону, фото до і після

Дівчину морили голодом і всіляко знущалися

Після чергового великого обміну полоненими, який відбувся між Україною та РФ 31 травня, українців вразив зовнішній вигляд молодої української поліцейської Мар’яни Чечелюк із Маріуполя. Вона перебувала у неволі більше двох років і за цей час змінилася практично до невпізнання.

Мар’яна була викрадена російськими окупантами у травні 2022 року під час виїзду до Запоріжжя із оточеного Маріуполя, де вона працювала слідчим поліції. За два роки ув’язнення вона пережила безліч фізичних та моральних тортур. Її морили голодом і били, погрожували обрити налисо. У різні часи Мар’яну утримували в ув’язненні в Донецьку, Оленівці, Таганрозі, Камишині, колонії в Маріуполі.

Примітно, як пише український журналіст Андрій Цаплієнко, вивезти поліцейську з Маріуполя пообіцяли представники ООН та Червоного Хреста, але натомість її вивезли до Безіменного на "фільтрацію".

Її сестра, яка в Маріуполі ховалася разом з нею на "Азовсталі", розповідає, що Мар’яну окупанти викрадали прямо на очах у Червоного Хреста.

"Вони (ООН та Червоний Хрест — Ред.) там просто стояли, їм було весело, вони курили. Вони нікчемні", — звинувачує сестра міжнародні організації.

Як можна побачити на кадрах з обміну, дівчина сильно схудла і помітно ослабла. За даними проєкту "Хочу жити", у Мар’яни почали відмовляти нирки та ноги, почалися проблеми зі спиною, розвинувся хронічний бронхіт.

Так виглядала дівчина до полону та знущань російських терористів:

Мар’яна із сім’єю (посередині зверху)

Мар’яна праворуч

Українці в соцмережах вражені тим, як окупанти знущаються з наших викрадених громадян:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Папа Римський зробив заяву щодо обміну полоненими між Україною та РФ. Понтифік підкреслив, що Святий Престол готовий цьому всебічно сприяти.