П'ять жінок-героїнь повернулися додому з російського полону: фото однієї з них вразило українців

Нарешті вдома

Сьогодні, 31 травня, додому з російського полону повернулися 75 українців, серед них п’ятеро жінок. Героїні незаконно утримувалися Росією понад 2 роки.

Громадська організація "Марш жінок" опублікувала імена українок, які завдяки спільним зусиллям великої кількості людей повернулися додому, до своїх близьких та рідних. Дані наведені у межах співпраці з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

АЛЕКСЄЄВИЧ Оксана Вікторівна (29.06.1996) БАБАЄВА Наталія Володимирівна (23.11.1972) КОЛІСНИК Наталія Іванівна (30.01.1986) МАНУЇЛОВА Наталія Валентинівна (14.06.1979) ЧЕЧЕЛЮК Мар'яна Віталіївна (05.01.2000)

Наймолодша з жінок, Мар’яна Чечелюк була викрадена російськими окупантами в травні 2022 року, у м. Маріуполь. Раніше дівчина працювала слідчою в Національній поліції. Про це розповідає проєкт "Хочу жить".

Зазначають, що окупанти викрали дівчину під час виїзду до Запоріжжя із оточеного Маріуполя. Тоді для цивільних організували гуманітарний коридор, її батьків пропустили, а Мар'яну разом із неповнолітньою сестрою Аліною відвезли на фільтрацію до селища Безіменне Донецької області. Звідти Мар'яну відвезли до в'язниці у Донецьку.

"У різний час Мар'яну утримували в ув'язненні в Донецьку, Оленівці, Таганрозі, Камишині, колонії в Маріуполі. За два роки ув'язнення вона пережила безліч фізичних та моральних тортур. Її морили голодом і били, погрожували поголити налисо. Дівчина серйозно втратила у вазі, у неї почали відмовляти нирки та ноги, почалися проблеми зі спиною, розвинувся хронічний бронхіт. Тільки після цього Росія дозволила обміняти Мар'яну свого військовослужбовця", — йдеться в повідомленні.

Мар'яна під час обміну

Один з користувачів мережі опублікував світлину проєкту "Хочу жить", на якій зображено Мар'яну до полону і після. Чоловік емоційно прокоментував фото та зазначив, що опублікував його для того, аби інші українці зрозуміли наскільки важливо продовжувати боротися проти росіян.

"Ця картинка тут для того, щоб ті, хто донатить — донатили, ті, хто воює — воювали, ті, хто думає мобілізуватися — мобілізувалися, а ті, хто каже, що це не їх війна — пішли на@уй", — написав чоловік.

Мар'яна до полону та після

Серед жінок, які сьогодні повернулися з полону і Наталія Мануїлова, сержантка Національної Гвардії України. Вона була засуджена в Росії "за причетність до АЗОВу".

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець поділився також щемливим відео зустрічі сина з мамою, яку вдалося визволити з російського полону.

"Дмитра повернув додому Офіс Омбудсмана з ТОТ України. Щодо мами хлопчика — військовополонену хотіли незаконно засудити росіяни. На щастя, вона вже вдома", — написав Лубінець.

Наразі в російських застінках продовжують перебувати майже 400 українських жінок. Більшість з них — цивільні. Як зазначив у своєму дописі в Телеграм Дмитро Лубінець, нині, включно з сьогоднішнім обміном, додому вже повернулися 3210 українців та українок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Папа Римський зробив заяву щодо обміну полоненими між Україною та РФ. Понтифік наголосив, що Святий Престол готовий цьому всебічно посприяти.