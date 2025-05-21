Не змогла сховатись у Німеччині: фігурантку великої земельної афери доставили в Україну

Чиновниця утримується під вартою, але може внести заставу

У Німеччині затримали учасницю схем із заволодіння земельними ділянками у Київській області. Вона вже передана українським правоохоронцям та взята під варту.

Про це інформує НАБУ. Відомство не вказує імені чиновниці, але РБК-Україна повідомляє, що йдеться про колишню начальницю Головного управління Держгеокадастру Київської області Людмилу Приходько.

Вона перебувала у міжнародному розшуку з початку 2024 року, а у березні 2025 року була затримана у Німеччині, а тепер доставлена до України. У суді їй уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді домашнього арешту із заставою в 10 мільйонів гривень.

Приходько була начальницею столичного управління Держгеокадастру у 2017-19 роках, поки її не звільнив тодішній прем’єр Олексій Гончарук. Він пояснив, що це пов’язано з корупційними схемами, які стосуються заволодіння землею в Пущі-Водиці та Фастові.

Загалом у справі фігурує 12 осіб, серед них колишній керівник цього відомства Олег Левченко та колишній в.о. Держрезерву Дмитро Бабак. За даними слідства у 2018-2019 роках Левченко вплинув на чиновників Держгеокадастру у Київській області та розробив схему із присвоєння сільськогосподарських земель, які перебували у користуванні державних підприємств.

Злочинці змогли заволодіти 920 гектарами землі у Фастові та ще 284 гектарами на околицях Києва. Ділянки були заарештовані, що дозволило їх зберегти у власності держави.

Цікаво, що остання декларація Приходька датується 2020 роком. У ній зазначено, що вона та її родина володіє 24 земельними ділянками загальною площею 47 681 квадратний метр, тобто понад 4 гектари. Більшість із них перебувають у Рожнах (Броварський район), але також є й ділянки у Бузовій та Софіївській Борщагівці.

Як повідомлялося раніше, в Іспанії затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО, який також обіймав посаду Голови Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу. За даними журналіста Михайла Ткача, йдеться про Олега Гладковського (Свинарчука).