У Польщі готували замах на Зеленського: Малюк розповів, хто і де планував вбити президента

Агент чекав свого часу багато років

Росіяни за допомогою своїх агентів кілька разів намагалися вбити президента України Володимира Зеленського. Один із таких епізодів стався у польському Жешуві.

Про це розповів голова СБУ Василь Малюк під час зустрічі з журналістами, де був присутній кореспондент "Телеграфа". За його словами, запобігти замаху допоміг польський аналог СБУ — Агентство внутрішньої безпеки (АВБ).

"Військовий пенсіонер, поляк, якого вербували десятки років тому і він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Тож, його — цю "консерву" — активізували", — зазначив Малюк.

Глава СБУ додав, що для замаху на Зеленського кілер розглядав два варіанти: використання FPV-дрона чи снайперського комплексу. Проте, зрештою, плани російського агента вдалося зірвати і його затримали разом із польськими спецслужбами.

Жешув

Це не єдина спроба вбити президента, ще одну, про яку розповів Малюк, було організовано полковником Управління держохорони. Замах на Зеленського вони хотіли реалізувати безпосередньо на території Офісу президента.

"З нашого боку це була дуже складна робота. Ми займались нею майже два роки, по суті з початку війни. Здійснили потужне агентурно-технічне проникнення в цю групу. Окрім замаху на Президента, вони збирали інформацію, передавали її, в тому числі готували замах на мого колегу Кирила Олексійовича Буданова і на мене особисто", — додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як Росія знаходить та вербує кілерів для вбивства українців. Замахи практично ніколи до кінця не доводять.