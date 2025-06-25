Влучили у багатоповерхівку, є постраждалий. Ворог знову бив по Харкову (відео)

Росіяни гатили "Шахедами" по житлових кварталах

У ніч на 25 червня у Харкові знову гриміли вибухи — близько другої ночі росіяни атакували місто ударними БПЛА. Ворог запустив сім дронів типу "Шахед" по житлових кварталах та підприємствах.

Унаслідок атаки 64-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізували. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, удари прийшлися по Київському та Шевченківському районах міста. Дрони влучили в житлову багатоповерхівку та кілька цивільних підприємств.

Найбільше постраждав Київський район — там зафіксували чотири влучання по одному з підприємств. Ще один дрон впав біля порожнього житлового будинку. У Шевченківському районі від удару БПЛА загорілася триповерхова будівля.

На місці працюють рятувальні служби та правоохоронці. Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу цивільних об'єктів, проводиться розслідування. Правоохоронці вилучають уламки безпілотників та фіксують наслідки ворожих ударів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що по Дніпру вдарили балістикою, багато загиблих та постраждалих. У місті пролунало щонайменше чотири вибухи.