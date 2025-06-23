Росіяни захотіли спалити Київ: у нових дронах знайшли небезпечний сюрприз (фото, відео)

Вибух такого БПЛА може призвести до великої пожежі

Росіяни для ударів по Україні використовували БПЛА "Шахед" із новим типом боєголовки. Тепер в ній може міститися легкозаймиста речовина, яку дуже складно загасити.

Про це повідомив експерт у галузі радіотехнологій та БПЛА Сергій Бескрестнов ("Флеш") у своєму telegram-каналі. За його словами, один із таких був використаний росіянами для обстрілів Києва.

За його словами, речовина продовжує горіти навіть у суміші із піском. На прикріплених до повідомлення кадрах видно, що суміш спалахує при першому контакті з вогнем, а автор відео каже, що в боєголовці БПЛА такої речовини 70 кілограмів.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

Знімок невідомої речовини

Бескрестнов не повідомив, що саме за речовина це була, однак у коментарях до запису люди припустили, що це пірогель — різновид напалму, до якого додають стружку активних металів (магнію, натрію чи алюмінію), щоб збільшити температуру горіння.

За даними з відкритих джерел, він може горіти на температурі 1200-1700 градусів (температура багаття з дров для порівняння 590-1200 градусів) протягом 2-5 хвилин. Завдяки в’язкості він легко прилипає до поверхонь і може випалювати навіть тонкі листи металу. Різні номенклатури пірогелів можуть мати різні домішки, а деякі з них мають можливість горіти навіть у середовищі без кисню.

Крім того, користувачі мережі показали збиття одного з БПЛА над Києвом у ніч проти 23 червня. Вони припустили, що це саме такий дрон із запальною сумішшю.

Дрон, що згорів над Києвом.

Інші користувачі зауважили, що над морем біля Одеси кілька днів тому теж було помічено щось схоже.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Україна збиває "шахеди", які засоби найефективніші та скільки їх у нас.