Спека посилиться ще більше: де і коли в Україні очікується +43 (карта)

Плавитиметься не лише асфальт

Попри те, що на сході, півдні та подекуди в центрі України температуру повітря прохолодною важко назвати, схоже, на країну насувається нова хвиля розпеченого повітря.

За даними метеорологічного сервісу Ventusky, вже в наступну неділю, 20 липня, українці відчують справжню літню спеку. Термометри в деяких регіонах покажуть екстремальні значення.

Найбільш спекотно буде в центральних, південних та східних областях. Там температура повітря підніметься до позначки не нижче +31 градуса. На Одещині у певних місцях будуть рекордні +41 і навіть +43. Жителям цих регіонів краще підготуватися до справжнього пекла.

Погода в Україні 20 липня

Значно комфортніше буде на заході та півночі країни. У цих областях температура коливатиметься в межах +20-25 градусів.

Температура повітря в Україні 20 липня

Крім того, синоптики прогнозують можливі грози в окремих регіонах. Зокрема, дощі з грозами ймовірні на Рівненщині. Увечері у Мелітополі також може добряче влити.

Опади в Україні 20 липня

Важливо! Сервіси Ventusky і подібні погодні радари іноді помиляються через використання глобальних даних та моделей.

Як захиститися від спеки в Україні

Нагадаємо, погода "розділить" Україну найближчим часом. Стовпчик термометра подекуди сягатиме +40 градусів.