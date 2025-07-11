"Подарунок" із Росії: у двох областях України повітря прогріється вище 40°C

Навіть обіцяний дощ не полегшить ситуацію

Україну продовжує накривати сильна спека, яка на сході та в центрі країни відчувається найсильніше. Так, до прикладу, в окупованих Росією регіонах, які межують з кордонами агресора, вже у неділю, 13 липня, термометр покаже до +40 градусів.

Про це свідчать дані Ventusky. Зазначається, що 13 липня може стати чи не найспекотнішим для Донецької та Луганської областей. Додамо, що дані порталу постійно оновлюються, тому прогноз може змінитись.

Адже на території Луганщини, яка повністю окупована росіянами, вдень повітря прогріється до +41 градуса, а вночі стовпчик термометра опуститься до +30 градусів. В Донецькій області також синоптики прогнозують неймовірну спеку. Там вдень стовпчик термометра покаже до +40 градусів, а вночі — до +30 градусів.

Погода в Україні 13 липня

Натомість на заході вдень буде до +24 градусів, на півночі — до +28 градусів, в центрі та на півдні — до +34 градуси. При цьому ближче до вечора синоптики прогнозують невеликий дощ на сході, який в деяких населених пунктах полегшить ситуацію.

До слова, на території Росії, яка межує з вище названими областями, також буде до +41 градуси. А враховуючи те, що вітер дмухає подекуди саме з цього регіону, можна припустити, що неймовірна спека — "подарунок" від агресора.

Зауважимо, що у понеділок, 14 липня, в цих регіонах температура дещо знизиться, але спека ще триматиметься. Адже повітря прогріється до +36 градусів.

Нагадаємо, у липні не вся Україна знемагатиме від спеки. Адже є області, де буде прохолодно, а місцями навіть пройдуть дощі.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким регіонам не пощастить з погодою наприкінці тижня.