В шортах, але з парасолькою. Якою очікується погода у Києві на початку тижня

Наскільки прогріється місто цими днями

Погода у Києві наразі більш-менш сприятлива, хоча місцями її псують дощі та грози. Температура упродовж 21-22 липня може сягнути +30 градусів.

Вітри ж цими днями не розгуляються понад свіжі 9 м/с, як повідомили у Meteofor. Хоча у Погода.Мета кажуть, що їх сила не сягне вище слабких 5 м/с.

За даними Meteofor, понеділок, 21 липня, принесе киянам хмарність та дрібні дощі, які пройшли вночі та ще очікуються ввечері. У перший половині вівторка, 22 липня, триматиметься ясна погода, але вже вдень на небі з'являться хмари. Синоптики прогнозують, що вдень-ввечері будуть дрібні дощі з грозами.

Температура цими днями коливатиметься від +26 до +30 градусів вдень та від +17 до +19 градусів вночі. Сила вітру місцями сягне свіжих 9 м/с.

Коли йтимуть дощі

Прогноз у Погода.Мета трошки відрізняється від того, що дали у Meteofor. Упродовж 21 липня очікується хмарність, але дощі мають пройти тільки вдень. Наступного дня хмари плаватимуть вранці та ввечері, а опади прогнозуються в кінці доби.

Показники на термометрах у денний час виростуть до +24…28 градусів, а в нічний впадуть до +16…18 градусів. Сила вітру не перевищить слабких 5 м/с.

Коли йтимуть дощі

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