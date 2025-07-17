Зливи та грози несуться в Україну: негода обійде стороною лише декілька регіонів (карта)

Подекуди температура сягатиме +32 градусів

Сильна спека поступово відступила від України, а на зміну їй пришли дощі. Більшість регіонів очікують чималі опади найближчими днями.

Про це "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кибальчич у матеріалі "Пекельна спека, посуха і грози. Погода "розділить" Україну найближчим часом".

Як і прогнозував синоптик, липнева спека почала спадати в Україні з середини другої декади місця. Однак на зміну їй пришли значні опади з грозами.

"У південно-східних областях довгоочікувана прохолода настане лише 18 – 20 липня, коли на зміну спекотному повітрю прийде більш вологе та прохолодне з території Білорусі та країн Балтії. Найбільше опадів у другій декаді липня очікується у західних та північних областях. В інших регіонах кількість дощів та їх інтенсивність будуть помітно меншими. Місцями варто чекати на грози, шквалисті пориви вітру, град", — сказав синоптик.

Зауважимо, за даними Укргідрометцентру, Україну очікують дощі з 18 по 20 липня. Так, у п'ятницю, 18 липня, дощитиме по всій території країни, а деяких північних та південних регіонах обіцяють навіть зливу з грозою. При цьому температура вдень коливатиметься від +20 до +32 градусів.

Погода в Україні 18 липня

У суботу, 19 липня, дощі не перестануть лити в усіх областях, окрім півдня України. Стовпчик термометра вдень показуватиме від +23 до +32 градусів. Навіть у неділю, 20 липня, ситуація не зміниться сильно — дощитиме в тих же регіонах і значних температурних коливань не буде.

Погода в Україні 19 липня

Нагадаємо, під час сильної спеки українці створили чимало дотепних мемів про погоду. Зібрали найсмішніші з них.

Раніше "Телеграф" розповідав, що внаслідок сильних дощів на Львівщині стався паводок.