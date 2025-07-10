Львів тоне: річки вийшли з берегів, затопили села та загрожують місту (фото, відео)

Львів та околиці потерпають від потужної зливи: вода сягнула триметрової позначки в окремих зонах

На Заході України річки вийшли з берегів через інтенсивну зливу. По Львову та області оголошений третій, червоний рівень небезпеки. Найкритичніша ситуація — в околицях річки Зубра, яка вийшла з берегів і продовжує розливатися, загрожуючи не тільки передмістю, а й трьом районам Львова.

У нежитлових районах рівень води сягнув майже 3 метрів. Під загрозою підтоплення опинилися частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів. Мешканців закликають терміново перенести речі з підвалів у безпечні місця, прибрати автомобілі з підземних паркінгів і не залишати їх у зонах можливого затоплення. Вже випало понад 115% місячної норми опадів.

Ситуацію ускладнює безперервна злива: комунальні та аварійні служби працюють у посиленому режимі, однак через погодні умови повністю ліквідувати наслідки наразі неможливо. "Дощ падає без перерви з ночі, зливова каналізація поки справляється", — розповідає місцева мешканка Діана, що живе на вулиці Володимира Великого. Підтоплення фіксують на вулицях Кульпарківська, Трускавецька та Авіаційна. У Сокільниках постраждали автостоянки біля житлового комплексу "Континент" — їх затопило вночі.

Зони підтопленя у Львові

Річка Зубра протікає у Львівській та Стрийському районах Львівської області, в Україні. Вона є лівою притокою річки Дністер. Витік Зубри знаходиться у Львові, на Сихові.

Машини під водою

Дороги перетворились на ріки

З берегів вийшла не тільки річка Зубра, а й річка Щирка. ДСНС звітує про підтоплення в селах Скнилів, Зубра та Сокільники. Про це повідомили у ДСНС Львівщини. Під водою опинилися вулиці, житлові будинки, автомобілі, а також частина автодороги "Львів — Пустомити — Меденичі". На одній з електропідстанцій тривають роботи з відкачування води — задіяні пожежні відділення та мотопомпи.

ДСНС евакуюють людей в селах

Людей вивозять човнами

Однак рівень води знижується, розповів "Телеграфу" староста Зубрянського старостинського округа Андрій Бучок. "Рівень води впав вже більше, ніж на метр, і стрімко падає. Було таке миттєве підтоплення, десь близько чотирьох годин будинки були затоплені. Більше 20 будинків точно було підтоплених так суттєво. Багато машин підтоплених", — каже староста і зазначає, що дороги вже практично проїзні.

Рівень води зранку

Де зберігається проблема з проїздом

Патрульна поліція повідомила, що через зливу затопило певні частини доріг у Львові та поруч.

вул. Трускавецька,

просп. Святого Івана Павла II у Львові;

автодорога Т-14-16 Львів — Меденичі — Пустомити, поблизу Сокільників;

вулиці населеного пункту Зубра.

Міський транспорт працює у звичному режимі, за винятком тролейбуса №27, який тимчасово курсує лише до вул. Городоцької поблизу АТП-1. На маршрут вивели тролейбус з автономним живленням. Також підтоплено трамвайну колію на ділянці Чукаріна — Вернадського. У зв’язку з цим трамваї №4 та №8 тимчасово курсують лише до зупинки "Кінотеатр ім. Довженка".

Поліція перекривала проїзди до небезпечних ділянок

Частина області — без світла

Станом на ранок знеструмлено 192 населені пункти на Львівщині: 55 — повністю, 137 — частково. Причина — буревії, повалені дерева і гілки, що пошкодили лінії електропередач. У Львові проблеми зі світлом фіксують на Левандівці та в районі вулиці Наукова.

Злива супроводжувалась шквальним вітром

Згідно з прогнозом погоди дощ йтиме до вечора, а ближче до заходу сонця ще й посилиться.

Дощ у Львові ще посилиться

Ситуація може погіршитися і в інших областях. Окрім Львівської, заливає також Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Тернопільську області, II рівень небезпечності, помаранчевий. У Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях також прогнозують значні дощі.

Де вирує негода на заході України

Раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні ввечері на Львівщині зафіксували смерч. Тривалість такого явища — до 15 хвилин.