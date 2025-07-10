Рус

Львів тоне: річки вийшли з берегів, затопили села та загрожують місту (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Рятувальник на руках виносили дітей з будинків Новина оновлена 10 липня 2025, 10:09
Рятувальник на руках виносили дітей з будинків. Фото Колаж "Телеграфу"

Львів та околиці потерпають від потужної зливи: вода сягнула триметрової позначки в окремих зонах

На Заході України річки вийшли з берегів через інтенсивну зливу. По Львову та області оголошений третій, червоний рівень небезпеки. Найкритичніша ситуація — в околицях річки Зубра, яка вийшла з берегів і продовжує розливатися, загрожуючи не тільки передмістю, а й трьом районам Львова.

У нежитлових районах рівень води сягнув майже 3 метрів. Під загрозою підтоплення опинилися частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів. Мешканців закликають терміново перенести речі з підвалів у безпечні місця, прибрати автомобілі з підземних паркінгів і не залишати їх у зонах можливого затоплення. Вже випало понад 115% місячної норми опадів.

Ситуацію ускладнює безперервна злива: комунальні та аварійні служби працюють у посиленому режимі, однак через погодні умови повністю ліквідувати наслідки наразі неможливо. "Дощ падає без перерви з ночі, зливова каналізація поки справляється", — розповідає місцева мешканка Діана, що живе на вулиці Володимира Великого. Підтоплення фіксують на вулицях Кульпарківська, Трускавецька та Авіаційна. У Сокільниках постраждали автостоянки біля житлового комплексу "Континент" — їх затопило вночі.

Зони підтопленя у Львові
Зони підтопленя у Львові

Річка Зубра протікає у Львівській та Стрийському районах Львівської області, в Україні. Вона є лівою притокою річки Дністер. Витік Зубри знаходиться у Львові, на Сихові.

Львів затопило машини
Машини під водою
Затопило Львів
Дороги перетворились на ріки

З берегів вийшла не тільки річка Зубра, а й річка Щирка. ДСНС звітує про підтоплення в селах Скнилів, Зубра та Сокільники. Про це повідомили у ДСНС Львівщини. Під водою опинилися вулиці, житлові будинки, автомобілі, а також частина автодороги "Львів — Пустомити — Меденичі". На одній з електропідстанцій тривають роботи з відкачування води — задіяні пожежні відділення та мотопомпи.

ДСНС евакуюють людей в селах
ДСНС евакуюють людей в селах
Затоплені села Львів
Людей вивозять човнами

Однак рівень води знижується, розповів "Телеграфу" староста Зубрянського старостинського округа Андрій Бучок. "Рівень води впав вже більше, ніж на метр, і стрімко падає. Було таке миттєве підтоплення, десь близько чотирьох годин будинки були затоплені. Більше 20 будинків точно було підтоплених так суттєво. Багато машин підтоплених", — каже староста і зазначає, що дороги вже практично проїзні.

Львів затопило
Рівень води зранку

Де зберігається проблема з проїздом

Патрульна поліція повідомила, що через зливу затопило певні частини доріг у Львові та поруч.

  • вул. Трускавецька,
  • просп. Святого Івана Павла II у Львові;
  • автодорога Т-14-16 Львів — Меденичі — Пустомити, поблизу Сокільників;
  • вулиці населеного пункту Зубра.

Міський транспорт працює у звичному режимі, за винятком тролейбуса №27, який тимчасово курсує лише до вул. Городоцької поблизу АТП-1. На маршрут вивели тролейбус з автономним живленням. Також підтоплено трамвайну колію на ділянці Чукаріна — Вернадського. У зв’язку з цим трамваї №4 та №8 тимчасово курсують лише до зупинки "Кінотеатр ім. Довженка".

Львів затоплений
Поліція перекривала проїзди до небезпечних ділянок

Частина області — без світла

Станом на ранок знеструмлено 192 населені пункти на Львівщині: 55 — повністю, 137 — частково. Причина — буревії, повалені дерева і гілки, що пошкодили лінії електропередач. У Львові проблеми зі світлом фіксують на Левандівці та в районі вулиці Наукова.

Злива у Львові наслідки
Злива супроводжувалась шквальним вітром

Згідно з прогнозом погоди дощ йтиме до вечора, а ближче до заходу сонця ще й посилиться.

Прогноз погоди у Львові
Дощ у Львові ще посилиться

Ситуація може погіршитися і в інших областях. Окрім Львівської, заливає також Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Тернопільську області, II рівень небезпечності, помаранчевий. У Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях також прогнозують значні дощі.

Де вирує негода на заході України
Де вирує негода на заході України

Раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні ввечері на Львівщині зафіксували смерч. Тривалість такого явища — до 15 хвилин.

Теги:
#Львів #Злива #Потоп