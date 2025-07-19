Незвичайно та загадково: 5 найцікавіших занедбаних місць у Києві

Недобудовані споруди мають винятковий шарм і колорит

Занедбані будівлі у багатьох викликають непідробний інтерес і немов магнітом притягують до себе любителів полоскотати нерви. Такі місця найчастіше оповиті таємницями та всілякими міськими легендами.

У межах Києва також є безліч незвичайних та цікавих недобудованих будівель, які з тих чи інших причин виявилися занедбаними. Вони знаходяться в різних районах столиці та нагадують оточуючим про свою зруйновану історію.

Редакція "Телеграфу" зібрала для вас добірку одних із найколоритніших занедбаних будівель, які є своєрідними візитними картками столиці.

Важливо: ми нікого не закликаємо незаконно проникати на покинуті території недобудов. Більшість із них перебуває в аварійному стані і може загрожувати вашому життю. Будьте розважливі і бережіть себе!

Опіковий центр на Троєщині

Адреса: вулиця Милославська, 58

Опіковий центр на Троєщині

На відшибі Троєщини знаходиться епічний недобуд, який вважається одним із найбільших у Києві – це покинутий опіковий центр.

Проєкт опікового центру був задуманий із розмахом, але, як часто буває, його "заморозили" через нестачу фінансування. Опіковий центр почали будувати з ініціативи Міністерства охорони здоров’я одразу після аварії у Чорнобилі. Тут хотіли створити найбільший у СРСР медичний комплекс боротьби з радіаційними та іншими опіками.

За планом, на ділянці 20 гектарів хотіли звести 1500 палат, два вертолітні майданчики і навіть окрему церкву.

Опіковий центр на Троєщині

На початку 1990 років установу хотіли перепрофілювати і створити інфекційну лікарню на 550 місць та медико-консультативний центр, але після розвалу СРСР будівництво завмерло, хоча на в’їзді до медичного центру вже навіть встигли практично добудувати церкву, а поряд – паркування для автомобілів швидкої допомоги та медичних працівників.

Але будівництво "заморозили" через нестачу фінансування, і з того часу будівля занедбана.

Зараз деякі корпуси обладнані під склади, побудований КПП, територія охороняється, але один із корпусів стоїть на відстані і знаходиться поза офіційною територією, тому він цілком доступний будь-якому шукачеві пригод.

Крім величезної території, недобудова незвичайна ще й тим, що на території знаходиться церква, зведення якої теж не було закінчено.

Недобудований корпус психіатричної лікарні на Дорогожичах

Адреса: Врубелівський узвіз, вулиця Фрунзе

Недобудований корпус психіатричної лікарні

Недобудований новий корпус психіатричної лікарні розташований у мальовничому місці – у парку Кирилівський гай. Будівництво психіатричної лікарні розпочалося перед розвалом Радянського Союзу в далеких 1960-х роках, але проєкт так і не реалізували. Наразі вже точно невідомо чому, але є кілька версій.

По-перше, вважається, що під час будівництва було багато нещасних випадків. Подейкували, що це пов’язано з тим, що фундамент звели на місці цвинтаря. А по-друге, проект банально втратив фінансування. Можливо, знайшлося щось важливіше за будівництво чергового лікарняного корпусу.

Недобудований корпус психіатричної лікарні

"Дурка" є улюбленим місцем графітчиків, фотографів та вільних художників, тому багато стін будівлі розписані всілякими малюнками та яскравими графіті. Також тут проводять змагання пейнболісти та страйкболісти.

Ця недобудова — місце виключно травмонебезпечне та смертельні випадки хай і дуже рідко, але трапляються тут і досі. Лікарня поступово розбирається по цеглинках, що руйнує фасад будівлі, а в підлозі утворюються величезні дірки. Це місце користується поганою славою і вважається "згубним".

Занедбаний піонерський табір "Ленінець"

Адреса: Труханів острів. Іти стежкою, яка повертає ліворуч від Паркового мосту

Занедбаний піонерський табір "Ленінець"

Піонерський табір "Ленінець" знаходиться в дуже мальовничому місці — на території Труханова острова. Табір був невеликим — він складався з кількох дерев’яних житлових будиночків і кількох дерев’яних адміністративних і розважальних корпусів.

З кінця 1960-х років тут функціонував дитячий піонерський табір. Це було дуже зручно – повноцінний табір на природі, розташований практично в центрі міста. У 1990-х роках цей піонерський табір був дуже популярним і за одну зміну міг приймати 300 осіб.

2000-го року табір перейменували на "Дніпро". Довгий час він був під управлінням Київського домобудівного комбінату №1 імені комсомолу України. У 2003 році з незрозумілих причин він закрився, а незабаром і зовсім став покинутим.

Занедбаний піонерський табір "Ленінець"

Однак усередині і досі залишилося багато артефактів того часу – дитячі малюнки, книги, плакати із зображеннями героїв радянських мультфільмів, старі стінгазети, записки…

Всі ці дрібниці роблять покинутий табір дуже атмосферним місцем — здається, що час тут зупинився, а в корпусах застигло життя минулих часів.

Київський завод електротранспорту

Адреса: вулиця Джона Маккейна, 2

Київський завод електротранспорту

На початку 20-го століття у Києві вже працювали трамваї. 1 травня 1906 року розпочав свою роботу Київський завод електротранспорту, а закінчив він своє існування у 2006 році, пропрацювавши рівно 100 років.

Після розпаду СРСР стався рідкісний спад виробництва, підприємство почало тягти жалюгідне існування, а основна маса замовлень нової країни перейшла на Дніпропетровський завод "Південмаш".

У 2006 році, відзначивши сторічний ювілей, підприємство перебралося на територію Подільського трамвайного депо, тобто фактично припинило своє самостійне існування.

Адміністративний корпус, що виходить на площу біля метро Либідська перетворюється на торговий центр "Інтервал Плаза". Решта території, в тому числі пам’ятник промислової архітектури початку 20-го століття — трамвайні майстерні, а також тролейбусне депо номер 1, що знаходиться неподалік, просто гниє та потроху руйнується.

Київський завод електротранспорту

На покинутий завод у Києві вкрай важко потрапити, тож ще не все його обладнання встигли розтягнути на брухт.

Цікаво, що тут можна знайти документи, технічні описи двигунів і навіть недобудовані тролейбуси та вагони трамваїв. Видно, що покидали завод поспіхом. Хоча офіційно він просто збанкрутував.

Більшість старих київських трамваїв, які досі їздять міськими вулицями, будували саме тут.

ДК на Виноградарі

Адреса: проспект Георгія Гонгадзе, 20-б

ДК на Виноградарі

На Виноградарі розташована одна із найкрасивіших недобудов Києва — Будинок культури, який мав стати "громадським ядром" цілого житлового масиву.

Культурний центр повинен був мати чотири поверхи у висоту і включати кінотеатр, піонерську організацію, молодіжний центр і різноманітні гуртки. У 1989 році почалося будівництво цього центру, який обіцяв стати вельми незвичайною будівлею з архітектурно-візуальної точки зору.

ДК на Виноградарі

У 1992 році роботи були припинені, але об’єкт не був законсервований і конструкція залишилася стояти просто неба. На сьогодні недобудований БК повільно, але впевнено руйнується.

Цікаво, що будівля знаходиться прямо у дворі житлового масиву, тому тут часто можна побачити любителів екстремальних розваг, а також осіб без певного місця проживання.

Раніше "Телеграф" розповідав про розкішні київські готелі в яких зупиняються багатії. Відвідати подібні заклади може дозволити собі далеко не кожен, а їх інтер’єри вражають вишуканістю та шиком.