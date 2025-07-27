Київ не розпрощається з парасолькою аж на два дні? Чи буде спека у місті на початку тижня

Понеділок-вівторок можуть розпочатись з негоди

Погода у Києві наприкінці липня очікується, ймовірно, мокрою, але спекотною. Синоптики кажуть, що дощі можуть йти аж дві доби й разом з ними вируватимуть грози.

Показники на термометрах протягом 28-29 липня вдень підвищаться до максимальних +32 градусів, а вночі — впадуть до мінімальних +20 градусів. Таким прогнозом поділились у Погода.Мета та Meteofor.

Протягом понеділка, 28 липня, майже весь час потрібно буде носити зі собою парасольку, адже дощ очікується вночі, вранці та ввечері, повідомили у Погода.Мета . У вівторок же, 29 липня, опади прогнозуються тільки на початку доби. Однак мінлива хмарність збережеться до кінця дня.

Повітря вдень прогріється до +27…32 градусів, а вночі охолоне до +20…21 градусів. Вітри не розгуляються вище помірних 6 м/с.

Коли дощитиме

Однак у Meteofor кажуть, що опади розпочнуться з ночі понеділка і можуть завершитись тільки аж ввечері вівторка. Місцями дощі будуть сильними і їх супроводжуватимуть грози.

Денна температура у місті виросте до +27…30 градусів, а нічна — впаде до +21 градусу. Найсильніші вітри у понеділок очікуються вранці-вдень, свіжі 8-9 м/с, а у вівторок — свіжі 9-10 м/с.

Коли дощитиме

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли пекельна спека знову накриє всю Україну.