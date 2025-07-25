Грозові дощі та зливи скоро повернуться в Україну: де проллється найбільше води

Синоптики прогнозують опади не скрізь

Погода в Україні в липні відзначилася сильними зливами та перепадами температур. Завершення місяця також буде бурхливим у синоптичному плані.

Щоправда грозові дощі та зливи прийдуть лише до окремих регіонів нашої країни. Про це свідчать дані ресурсу Ventusky.

За прогнозом, сильні опади в неділю, 27 липня, накриють захід України. Також грозові дощі проллються у Вінницькій та Житомирській областях. Однак найбільшу кількість води слід очікувати у Карпатах.

Прогноз опадів на 27 липня 2025 року.

В Українському гідрометцентрі також підтвердили високу ймовірність дощів цього дня. За інформацією фахівців, на опади варто чекати навіть у більшій кількості регіонів.

Відповідно до прогнозної карти, дощі захоплять більшу частину центральних областей та південь країни. Суха погода очікується у північних та східних регіонах, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Херсонській та Запорізькій областях.

Прогноз погоди на 27 липня 2025 року.

Раніше відомий метеоролог Ігор Кібальчич також попередив, що друга хвиля інтенсивних опадів накриє Україну 27 – 29 липня. Температурні контрасти та перепади атмосферного тиску стануть причиною гроз та злив. Місцями можуть спостерігатися град та шквали, 17 – 23 м/с. У решту днів також можливі дощі, але вони будуть невеликими та пройдуть лише місцями.