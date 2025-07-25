Грозові дощі та зливи скоро повернуться в Україну: де проллється найбільше води
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Синоптики прогнозують опади не скрізь
Погода в Україні в липні відзначилася сильними зливами та перепадами температур. Завершення місяця також буде бурхливим у синоптичному плані.
Щоправда грозові дощі та зливи прийдуть лише до окремих регіонів нашої країни. Про це свідчать дані ресурсу Ventusky.
За прогнозом, сильні опади в неділю, 27 липня, накриють захід України. Також грозові дощі проллються у Вінницькій та Житомирській областях. Однак найбільшу кількість води слід очікувати у Карпатах.
В Українському гідрометцентрі також підтвердили високу ймовірність дощів цього дня. За інформацією фахівців, на опади варто чекати навіть у більшій кількості регіонів.
Відповідно до прогнозної карти, дощі захоплять більшу частину центральних областей та південь країни. Суха погода очікується у північних та східних регіонах, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Херсонській та Запорізькій областях.
Раніше відомий метеоролог Ігор Кібальчич також попередив, що друга хвиля інтенсивних опадів накриє Україну 27 – 29 липня. Температурні контрасти та перепади атмосферного тиску стануть причиною гроз та злив. Місцями можуть спостерігатися град та шквали, 17 – 23 м/с. У решту днів також можливі дощі, але вони будуть невеликими та пройдуть лише місцями.