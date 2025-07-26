Названо дату, коли пекельна спека знову накриє всю Україну (карта)

Навіть дощів в ці дні не буде

Західні області продовжують накривати дощі та помірна прохолода, однак вже з перших днів серпня це зміниться. Адже більшість регіоні очікує спека до +35 градусів.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. Зазначається, що вже на наступні вихідні сонце значно припече навіть на заході України. Зауважимо, що портал регулярно оновлюється, тому прогноз може змінитись.

Погода в Україні 2 серпня

У першу суботу серпня більшість областей країни очікує досить відчутна спека, адже на заході та півночі стовпчик термометра вдень сягне позначки до +25 градусів. А от на сході та в центрі України вдень буде до +30 градусів. Південні області очікує до +32 градусів вдень.

Погода в Україні 2 серпня

Дощу та грози синоптики на цей день не прогнозують, тому буде змога насолодитись літньою погодою. Сила вітру сягатиме до 10 м/с.

Погода в Україні 3 серпня

У неділю синоптики прогнозують ще більшу спеку для усіх областей. Так, на заході та півночі стовпчик термометра вдень покаже до +28 градусів, а на сході і в центрі України — до +33 градусів. На півдні протягом дня температура коливатиметься від +32 до +34 градусів.

Погода в Україні 3 серпня

Навіть дощ та гроза не принесуть полегшення, адже протягом доби опади не прогнозуються.

Нагадаємо, що відомий синоптик Ігор Кибальчич вже розповів, якої погоди чекати до кінця липня та де буде найспекотніше.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли Україну накриє сильна злива та яким регіонам не пощастить найбільше.