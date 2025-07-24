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Кінець липня несе Україні нові погодні випробування. Коли та де чекати негоди (прогноз та карта)

Автор
Алла Набок
Дата публікації
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Автор
Дощова погода ще протримається Новина оновлена 24 липня 2025, 13:35
Дощова погода ще протримається. Фото Колаж "Телеграф"

У серпні очікується більш спокійна метеорологічна ситуація

Погода в Україні в липні відзначилася сильними зливами та перепадами температур. Завершення місяця також буде бурхливим у синоптичному плані.

Про це "Телеграфу" розповів відомий метеоролог Ігор Кібальчич. Друга хвиля інтенсивних опадів накриє Україну 27 – 29 липня. Зливи можуть супроводжувати град та шквали вітру 17 – 23 м/с.

В Українському гідрометцентрі підтверджують дощі у ці дні. Без опадів буде на сході, у деяких центральних, північних та північно-східних областях.

Карта погоди, 27 липня
Прогноз погоди на 27 липня
Карта погоди, 28 липня
Прогноз погоди на 28 липня
Карта погоди, 29 липня
Прогноз погоди на 29 липня

За прогнозом Кібальчича, температура повітря до кінця місяця в середньому відповідатиме кліматичній нормі. Лише в південно-східній частині країни спека перевищить її на 3 – 5 градусів. Найбільш спекотно буде з 25 по 29 липня на Лівобережжі та півдні України.

У західних та північних областях температура повітря буде комфортнішою. Вночі стовпчики термометрів там показуватимуть +12…+19 градусів, днями повітря буде прогріватися до 23…29 градусів вище нуля.

У центральних, південних та східних регіонах вночі очікується +16…+23 градуси, а вдень спека сягатиме +30…+37. На крайньому півдні, у Криму та на Донбасі місцями повітря може розжаритися до +38…+39 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода в Україні у серпні. Останній місяць літа обіцяє бути теплішим за кліматичну норму.

Теги:
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