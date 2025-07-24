Кінець липня несе Україні нові погодні випробування. Коли та де чекати негоди (прогноз та карта)

У серпні очікується більш спокійна метеорологічна ситуація

Погода в Україні в липні відзначилася сильними зливами та перепадами температур. Завершення місяця також буде бурхливим у синоптичному плані.

Про це "Телеграфу" розповів відомий метеоролог Ігор Кібальчич. Друга хвиля інтенсивних опадів накриє Україну 27 – 29 липня. Зливи можуть супроводжувати град та шквали вітру 17 – 23 м/с.

В Українському гідрометцентрі підтверджують дощі у ці дні. Без опадів буде на сході, у деяких центральних, північних та північно-східних областях.

Прогноз погоди на 27 липня

Прогноз погоди на 28 липня

Прогноз погоди на 29 липня

За прогнозом Кібальчича, температура повітря до кінця місяця в середньому відповідатиме кліматичній нормі. Лише в південно-східній частині країни спека перевищить її на 3 – 5 градусів. Найбільш спекотно буде з 25 по 29 липня на Лівобережжі та півдні України.

У західних та північних областях температура повітря буде комфортнішою. Вночі стовпчики термометрів там показуватимуть +12…+19 градусів, днями повітря буде прогріватися до 23…29 градусів вище нуля.

У центральних, південних та східних регіонах вночі очікується +16…+23 градуси, а вдень спека сягатиме +30…+37. На крайньому півдні, у Криму та на Донбасі місцями повітря може розжаритися до +38…+39 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода в Україні у серпні. Останній місяць літа обіцяє бути теплішим за кліматичну норму.