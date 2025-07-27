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Цим українцям знову не пощастить. Що їх очікує 30 липня

Автор
Марина Бондаренко
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Чого очікувати від погоди 30 липня 2025
Чого очікувати від погоди 30 липня 2025

Синоптики попереджають про негоду

Погода 30 липня в більшості областях України буде мокрою. Однак місцями синоптики прогнозують спеку до +37 градусів.

Дощі обійдуть тільки схід та Запорізьку область. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі України.

Де дощитиме найбільше:

  • Захід України: короткочасні дощі вдень і вночі очікуються у всіх областях — Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Закарпатській. Температура вдень коливатиметься від +18 до +22°C, вночі — від +14 до +18°C;
  • Північ: у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях також дощитиме вдень та вночі. Повітря вдень прогріється від +19 до +33 градусів, а вночі охолоне від +16 до +24 градусів;
  • Південь: мокра погода також буде в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та в Автономній Республіці Крим. Температура сягатиме +30…+37°C вдень та +22…25 градусів вночі.

Де буде сухо:

  • Схід України — Харківська, Луганська, Донецька області залишаться без опадів, з максимальною температурою до +36°C.
  • Частина Півдня, а саме Запорізька область. Там повітря вдень розігріється до +35…37 градусів.

Вітер на більшій частині території країни помірний-сильний зі швидкістю 7–12 м/с.

Погода в Україні 30 липня 2025
Де дощитиме найсильніше

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли пекельна спека знову накриє всю Україну.

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#Погода #Погода в Україні #Прогноз погоди