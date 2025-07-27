Сильні зливи і не тільки. Яким регіонам не пощастить з погодою в останні дні липня

Парасольку вдома краще не забувати

Перші дні серпня принесуть Україні справжню літню спеку, а от в останні дні липня чимало регіонів заллє дощами. Однак суттєвої прохолоди опади не принесуть.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Зазначається, що 30 та 31 липня більшість областей України накриє дощ з грозою.

Погода 30 липня

У середу, 30 липня, на заході та півночі країни дощитиме протягом дня, а стовпчик термометра вдень коливатиметься від +18 до +29 градусів. Вночі повітря охолоне до +14 градусів.

Погода в Україні 30 липня

Східні регіони також очікує дощ, але не усі, адже Донецьку, Луганську та Сумську області опади можуть обійти стороною. Вдень тут повітря прогріється до +35 градусів. На півдні та в центрі країни синоптики протягом дня прогнозують дощ, але спека не відступить — буде до +36 градусів.

Погода 31 липня

У четвер, 31 липня, Україну продовжать заливати дощі, але деяким регіонам пощастить. Так, на заході протягом дня дощитиме і термометр показуватиме до +21 градуса, а от на півночі опади малоймовірні — тут повітря прогріється до +24 градусів. Центральні області дощі також обійдуть стороною, що сприятиме спеці та температурі до +28 градусів. Південь та східні регіони навпаки накриють опади, та стовпчик термометра покаже до +30 градусів.

Погода в Україні 31 липня

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові через сильну спеку навіть "ламаються" термометри.