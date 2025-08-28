Власний Біг-Бен зі школою та садочком. Що особливого в ЖК "Нова Англія" в Києві, який постраждав після атаки (фото)

Він створений у стилі англійської неокласики

Під час російського масованого обстрілу 28 серпня в Києві постраждав ЖК "Нова Англія". Він знаходиться у Голосіївському районі.

"Телеграф" розповість, що особливого в цьому ЖК, а також покаже, як він виглядав до атаки. Свіжі фото наслідків атаки по "Новій Англії" публікують Новини.LIVE.

Як ЖК "Нова Англія" виглядав до обстрілу

ЖК "Нова Англія" створений у стилі англійської неокласики. Він має монументальні вхідні групи, теплі фасади та декоративні деталі. Заявлялось, що це перший в Україні житловий комплекс акредитований під програму єОселя на стадії будівництва. Тобто є доступ до пільгової іпотеки для медиків, освітян, військових та інших представників важливих професій.

ЖК Нова Англія з висоти

Внутрішній двір

ЖК Нова Англія назви будівель

Цей ЖК має досить розвинену і замкнену інфраструктуру, адже тут є дитсадок, школа, магазини, аптеки, кафе, спортивні майданчики, сквери. Окрім того, на території розміщені барбекю-зона, велосипедні доріжки, тенісний корт.

ЖК Нова Англія до атаки

Фасад ЖК Нова Англія

Комплекс знаходиться у Голосіївському районі, за 10-15 хвилин до станції метро "Васильківська", досить близько до ВДНГ, Голосіївського лісу, парку "Феофанія", музею "Пирогово".

Як зараз виглядає ЖК "Нова Англія"

Елітний ЖК отримав чималі пошкодження внаслідок російської атаки. На опублікованих фото видно, що вибуховою хвилею знесло вікна, з них повилітало скло. Подекуди навіть зруйновано фасад будівель. Однак прямих влучань у ЖК не було, вибух прогримів біля комплексу.

Наслідки атаки, Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Вилетіли майже всі вікна у ЖК, Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Побите скло, Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Шматки фасаду, Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Наразі на місці працюють рятувальники та усі потрібні служби. Ліквідацію наслідків атаки розпочато.

