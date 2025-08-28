Собственный Биг-Бен со школой и садиком. Что особенного в ЖК "Новая Англия" в Киеве, пострадавшем после атаки (фото)
Он создан в стиле английской неоклассики
В ходе российского массированного обстрела 28 августа в Киеве пострадал ЖК "Новая Англия". Он находится в Голосеевском районе.
"Телеграф" расскажет, что особенного в этом ЖК, а также покажет, как он выглядел до атаки. Свежие фото последствий атаки по "Новой Англии" публикуют Новости.LIVE.
Как ЖК "Новая Англия" выглядел до обстрела
ЖК "Новая Англия" создан в стиле английской неоклассики. Он имеет монументальные входные группы, теплые фасады и декоративные детали. Заявлялось, что это первый в Украине жилой комплекс аккредитованный под программу е-Оселя на стадии строительства. Он предлагает доступ к льготной ипотеке для медиков, педагогов, военных и других представителей важных профессий.
Этот ЖК имеет достаточно развитую и замкнутую инфраструктуру, ведь здесь есть детсад, школа, магазины, аптеки, кафе, спортивные площадки, скверы. Кроме того, на территории расположены барбекю-зона, велосипедные дорожки, теннисный корт.
Комплекс находится в Голосеевском районе, за 10-15 минут до станции метро "Васильковская", довольно близко к ВДНХ, Голосеевскому лесу, парку "Феофания", музею "Пирогово".
Как сейчас выглядит ЖК "Новая Англия"
Элитный ЖК получил немалые повреждения в результате российской атаки. На опубликованных фото видно, что взрывной волной снесло окна, из них вылетело стекло. Местами даже разрушен фасад зданий. Однако прямых попаданий в ЖК не было, взрыв прогремел у комплекса.
Сейчас на месте работают спасатели и все необходимые службы. Ликвидация последствий атаки начата.
Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит разрушенное россиянами здание в Киеве.