Собственный Биг-Бен со школой и садиком. Что особенного в ЖК "Новая Англия" в Киеве, пострадавшем после атаки (фото)

В ходе российского массированного обстрела 28 августа в Киеве пострадал ЖК "Новая Англия". Он находится в Голосеевском районе.

В ходе российского массированного обстрела 28 августа в Киеве пострадал ЖК "Новая Англия". Свежие фото последствий атаки по "Новой Англии" публикуют Новости.LIVE.

Как ЖК "Новая Англия" выглядел до обстрела

ЖК "Новая Англия" создан в стиле английской неоклассики. Он имеет монументальные входные группы, теплые фасады и декоративные детали. Заявлялось, что это первый в Украине жилой комплекс аккредитованный под программу е-Оселя на стадии строительства. Он предлагает доступ к льготной ипотеке для медиков, педагогов, военных и других представителей важных профессий.

ЖК Новая Англия с высоты

Внутренний двор

ЖК Новая Англия названия зданий

Этот ЖК имеет достаточно развитую и замкнутую инфраструктуру, ведь здесь есть детсад, школа, магазины, аптеки, кафе, спортивные площадки, скверы. Кроме того, на территории расположены барбекю-зона, велосипедные дорожки, теннисный корт.

ЖК Новая Англия к атаке

Фасад ЖК Новая Англия

Комплекс находится в Голосеевском районе, за 10-15 минут до станции метро "Васильковская", довольно близко к ВДНХ, Голосеевскому лесу, парку "Феофания", музею "Пирогово".

Как сейчас выглядит ЖК "Новая Англия"

Элитный ЖК получил немалые повреждения в результате российской атаки. На опубликованных фото видно, что взрывной волной снесло окна, из них вылетело стекло. Местами даже разрушен фасад зданий. Однако прямых попаданий в ЖК не было, взрыв прогремел у комплекса.

Последствия атаки, Новости.LIVE/Юлия Ляхова

Вылетели почти все окна в ЖК, Новости.LIVE/Юлия Ляхова

Разбитое стекло, Новости.LIVE/Юлия Ляхова

Кусочки фасада, Новости.LIVE/Юлия Ляхова

Сейчас на месте работают спасатели и все необходимые службы. Ликвидация последствий атаки начата.

