Окупанти атакують Україну ракетами: які міста стали ціллю (оновлюється)

Українців просять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги

У ніч проти четверга 28 серпня росіяни влаштували масштабний обстріл України. Починаючи з пізнього вечора, окупанти запускали по містах ударні дрони. Окрім цього, Київ, Київську область та Козятин на Вінничині обстріляли балістичними та аеробалістичними ракетами. Загалом росіяни задіяли в ударі балістичні ракети "Іскандер", аеробалістичні ракети "Кинджал", бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, а також ударні дрони.

(оновлюється)

04:10 Тим часом у Росії ударами дронів виведено з ладу Афіпський та Новокуйбишевський НПЗ — на обох підприємствах масштабні пожежі.

04:05 Повідомляється про пуски ракет бомбардувальниками Ту-95МС та Ту-160. Приблизно через 35-40 хвилин ракети будуть у повітряному просторі України.

04:00 Росіяни завдали удару балістикою по Києву та Київщині. Детальніше — за посиланням.

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 21 серпня влаштували чергову комбіновану атаку на Україну. Ворог атакував аеробалістичними ракетами "Кинджал" та "Циркон", також фіксувалися пуски ракет "Калібр" та крилатих ракет Х-101 з літаків стратегічної авіації. Окрім цього, окупанти традиційно запустили по Україні багато ударних дронів. Вибухи чули у Запоріжжі, Луцьку, Львові, Мукачево, Дніпрі, Чернігові, Сумах та низці інших міст України.

До цього 19 серпня росіяни влаштували чергову повітряну атаку на Україну. Окрім великої кількості ударних безпілотників, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети Х-101 по Україні. Також ворог запускав балістичні ракети по Одеській та Полтавській областях. Головною мішенню атаки став Кременчук — його атакували десятки дронів, дві балістичні та п'ять крилатих ракет.