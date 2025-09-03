За дві години від Києва є містичні рожеві камені: як до них потрапити та чим іще славиться це місце (фото)

Богуславські рожеві граніти на Київщині – це справжнє диво природи

У Київській області, де плавно несе свої води річка Рось, розкинувся один з найдавніших та наймальовничіших куточків України – місто Богуслав. Воно цікаве своєю багатовіковою історією, красивою природою і культурними пам’ятками. Його заснував князь Ярослав Мудрий ще у 1032 році як фортецю для захисту південних кордонів Київської Русі від кочових племен.

Проте на окрему увагу заслуговує Богуславське гранітне оголення. Ці монументальні кам'яні утворення, що сягають 10-12 метрів заввишки, мовчазно зберігають таємниці понад 2-мільярдної історії нашої планети. Саме про них "Телеграф" розповість докладніше.

Гранітне оголення в Богуславі

Геологічне диво архейської епохи

Для геологів це справжня скарбничка знань про формування земної кори в далекі архейські часи. Кожен камінь – це сторінка з літопису нашої планети, що розповідає про процеси, які відбувалися мільярди років тому.

Богуславський гранітний масив належить до найстаріших архейських комплексів України і має винятково важливе наукове значення. Унікальні рожеві та сірі відтінки каменю формуються завдяки великим кристалам польового шпату, що надають граніту неповторного блиску та краси. Ці природні скарби створюють дивовижний каньйон протяжністю близько 1,5 кілометра з численними порогами та природними "ваннами" – чудовими місцями для купання та релаксації.

Гранітне оголення в Богуславі

Романтика та містика "Мосту кохання"

Особливою перлиною локації є витончений підвісний пішохідний міст, відомий як "Міст Закоханих". Перетинаючи річку Рось, він відкриває неймовірні панорамні види на гранітні скелі та навколишні краєвиди. Це місце стало справжнім символом романтики та внутрішньої гармонії, привабливим для закоханих пар та всіх, хто шукає натхнення серед природи.

Міст кохання в Богуславі

Легенди та енергетика "місця сили"

Богуславські граніти давно оточені ореолом містики та легенд. Місцеві жителі та численні відвідувачі вірять, що ця територія володіє особливою енергетикою, здатною відновлювати духовні сили та дарувати внутрішню гармонію. Багато хто приїжджає сюди не лише для споглядання природних красот, але й для медитації та духовного очищення.

Пам’ятник Марусі Богуславці

Найвідоміша з легенд – про Марусю Богуславку, героїню українського фольклору XVII століття, яка, за переказами, народилась у місті Богуслав. Вона була донькою священника і потрапила у полон до турків під час набігів на українські землі. Вирушивши з Богуслава до турецького гарему, Маруся здобула довіру свого пана та отримала ключі від темниці, де понад 700 козаків томилися в неволі десятиліттями.

Гранітне оголення в Богуславі

Як потрапити до природного дива

Дістатися до Богуслава та гранітних оголень з Києва доволі просто – подорож автомобілем або автобусом займе близько двох годин. Від центру міста до гранітного каньйону ведуть облаштовані туристичні стежки з оглядовими майданчиками, що дозволяють повною мірою насолодитися красою цього унікального місця.

Богуславські рожеві граніти — це унікальне поєднання природної краси, наукової цінності та духовної енергетики. Отже, його обов'язково варто відвідати.

Раніше "Телеграф" розповідав про таємниче місце у Микуличині, яке стало трендом літа. Це Чемегівський каньйон, що привернув увагу блогерів та туристів своєю кінематографічністю.