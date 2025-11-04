Неадекватна "Мальвіна" тримає в страху цілий район в Києві. Що відомо про дивну історію

Жителька Оболоні у Києві заявила, що там на жінок та дівчат нападає агресивна жінка з синім волоссям. За її даними від агресивної жінки нібито постраждали вже 11 жінок (інформацію вона взяла з обговорень випадків нападу у соцмережах), поліція встановлює, чи це справді так.

Що треба знати:

Жителька Оболоні заявила, що на жінок та дівчат нападає "маніяк" та не зовсім адекватна жінка

Нібито 11 жертв нападів вже потрапили до лікарні

Історія поширилася мережею, цю інформацію перевіряє поліція

Про напади повідомила киянка Тетяна Скрипка, щоб жителі були обережними. Спочатку вона написала, що "на районі промишляє маніяк, що в темну пору доби бʼє жінок молотком по голові". Саме від нього, написала вона, постраждало 11 жінок, які нібито потрапили в лікарню. Також активізувалася "одна психічно хвора, яка нападає теж виключно на жінок: бʼє по голові, царапає обличчя".

Тетяна Скрипка додала, що ця жінка "відома в себе на мікрорайоні особистість". Вона нібито вже років 10 хворіє на психічні розлади та відмовляється від лікування.

Інформація отримала широкий резонанс, її стали публікувати місцеві Telegram-канали. Після цього Тетяна Скрипка зробила уточнюючу публікацію.

Є агресивна жінка з синім волоссям, така собі "Мальвіна". Їй приблизно 30–40 років. Вона неодноразово поводилась агресивно щодо жінок і дітей у районі "Братислави". Про це вже кілька тижнів активно говорять у місцевих групах, із конкретними описами випадків … До речі, у жовтні, за словами приближеного до поліції блогера в іншій групі, цю жінку вже доставляли у відділок. Так само обговорювалися випадки, коли жінок били по голові ззаду. Інформація про 11 постраждалих — не моя вигадка, а цитата з коментарів, — йдеться у повідомленні

За справу взялася поліція

Поліція Києва заявила, що перевіряє інформацію щодо нападів на жінок в Оболонському районі на основі допису Тетяни Скрипки. В поліції наголосили, що до них не надходило жодних заяв чи повідомлень від ймовірних постраждалих.

За вказаним фактом триває перевірка. Поліцейські звʼязались із авторкою публікації та очікують на деталі, — зазначили у поліції

Авторка публікації незадоволена розголосом та не лише

Тетяна Скрипка підтвердила, що поліція до неї приходила, проте, за її даними, нібито о 23:00 і вона не відчинила двері. Також жінка обурилася, що її публікацію "понесли в маси", бо вона "дозволу на перепост в медійних блогах" не давала. Хоча публікацію у Facebook Скрипка зробила публічною та з можливістю поширення.

Що пишуть в коментарях

Одна з коментаторок написала, що знає "Мальвіну", але раніше вона не була агресивною. Інші критикують авторку, яка зробила публікацію публічною, а потім обурюється, що її розтиражували. Також пишуть, що подібні не зовсім адекватні люди є "в кожному дворі" і робити з цього сенсацію не варто. Ось деякі з коментарів

Я знаю цю жінку. Але їй не 30-40 років. А близько 50. Через її дикий макіяж не зразу розуміють. Її на Воскресенці всі знають. Але раніше вона була спокійна. Мабуть загострення

Можна було просто для друзів зробити пост а не для всіх. Не хоче брати на себе відповідальність… всі винні окрім неї

Така є в кожному дворі. Чому тут розвели кіпіш – особисто мені не зрозуміло

