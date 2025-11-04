Неадекватна "Мальвіна" тримає в страху цілий район в Києві. Що відомо про дивну історію
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Жителька Оболоні у Києві заявила, що там на жінок та дівчат нападає агресивна жінка з синім волоссям. За її даними від агресивної жінки нібито постраждали вже 11 жінок (інформацію вона взяла з обговорень випадків нападу у соцмережах), поліція встановлює, чи це справді так.
Що треба знати:
- Жителька Оболоні заявила, що на жінок та дівчат нападає "маніяк" та не зовсім адекватна жінка
- Нібито 11 жертв нападів вже потрапили до лікарні
- Історія поширилася мережею, цю інформацію перевіряє поліція
Про напади повідомила киянка Тетяна Скрипка, щоб жителі були обережними. Спочатку вона написала, що "на районі промишляє маніяк, що в темну пору доби бʼє жінок молотком по голові". Саме від нього, написала вона, постраждало 11 жінок, які нібито потрапили в лікарню. Також активізувалася "одна психічно хвора, яка нападає теж виключно на жінок: бʼє по голові, царапає обличчя".
Тетяна Скрипка додала, що ця жінка "відома в себе на мікрорайоні особистість". Вона нібито вже років 10 хворіє на психічні розлади та відмовляється від лікування.
Інформація отримала широкий резонанс, її стали публікувати місцеві Telegram-канали. Після цього Тетяна Скрипка зробила уточнюючу публікацію.
Є агресивна жінка з синім волоссям, така собі "Мальвіна". Їй приблизно 30–40 років. Вона неодноразово поводилась агресивно щодо жінок і дітей у районі "Братислави". Про це вже кілька тижнів активно говорять у місцевих групах, із конкретними описами випадків … До речі, у жовтні, за словами приближеного до поліції блогера в іншій групі, цю жінку вже доставляли у відділок. Так само обговорювалися випадки, коли жінок били по голові ззаду. Інформація про 11 постраждалих — не моя вигадка, а цитата з коментарів, — йдеться у повідомленні
За справу взялася поліція
Поліція Києва заявила, що перевіряє інформацію щодо нападів на жінок в Оболонському районі на основі допису Тетяни Скрипки. В поліції наголосили, що до них не надходило жодних заяв чи повідомлень від ймовірних постраждалих.
За вказаним фактом триває перевірка. Поліцейські звʼязались із авторкою публікації та очікують на деталі, — зазначили у поліції
Авторка публікації незадоволена розголосом та не лише
Тетяна Скрипка підтвердила, що поліція до неї приходила, проте, за її даними, нібито о 23:00 і вона не відчинила двері. Також жінка обурилася, що її публікацію "понесли в маси", бо вона "дозволу на перепост в медійних блогах" не давала. Хоча публікацію у Facebook Скрипка зробила публічною та з можливістю поширення.
Що пишуть в коментарях
Одна з коментаторок написала, що знає "Мальвіну", але раніше вона не була агресивною. Інші критикують авторку, яка зробила публікацію публічною, а потім обурюється, що її розтиражували. Також пишуть, що подібні не зовсім адекватні люди є "в кожному дворі" і робити з цього сенсацію не варто. Ось деякі з коментарів
- Я знаю цю жінку. Але їй не 30-40 років. А близько 50. Через її дикий макіяж не зразу розуміють. Її на Воскресенці всі знають. Але раніше вона була спокійна. Мабуть загострення
- Можна було просто для друзів зробити пост а не для всіх. Не хоче брати на себе відповідальність… всі винні окрім неї
- Така є в кожному дворі. Чому тут розвели кіпіш – особисто мені не зрозуміло
Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві посеред парку помітили дикого звіра. У парку "Наталка" гуляв кабан.