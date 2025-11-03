Репетиція перед Бобровою повнею: над Києвом зійшов неймовірний Місяць (ексклюзивні фото)

Попри регулярні повітряні тривоги та постійне напруження, українці все одно помічають прекрасне

У середу, 5 листопада, у небі можна буде побачити Боброву повню. Супутник Землі, щовечора зростаючи, готується невдовзі стати найбільшим та найяскравішим супермісяцем 2025 року.

Наразі нічне світило вже зійшло над Києвом. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов поділився чудовими кадрами, як нині виглядає майбутня "повня".

Безхмарне небо дало можливість поспостерігати, як місяць поступово сходив над Хрещатиком та освітлював фігуру Берегині на Монументі Незалежності.

Місяць над Монументом Незалежності

Місяць освітлює фігуру Берегині

Гра світла й темряви

Глобус на Майдані Незалежності

Готель Україна

Місяць та готель "Україна"

Місяць у всій красі

"Сьогодні гарний місяць", — зауважив автор світлин, якому, на жаль, у переважній більшості своїй доводиться фіксувати наслідки жорстокої війни, яку веде Росія проти України.

Бобровий місяць

Пік найбільшого та найяскравішого супермісяця припаде на 5 листопада, коли супутник перебуватиме найближче до Землі та буде повністю освітлений Сонцем.

Зазвичай середня відстань між небесними тілами становить 384 400 кілометрів, але того дня супутник наблизиться до 356 800 кілометрів. Через це він виглядатиме приблизно на 7-14% більшим і на 16-30% яскравішим, ніж звичайна повня.

Піковий момент станеться о 15:19 за київським часом, але спостерігати за місяцем, який здаватиметься повним, можна як вночі напередодні, так і після явища.

Наступний супермісяць під назвою Холодний Місяць можна буде побачити вже 4 грудня. Усього цьогоріч буде три супермісяці, але саме Боброва повня є найбільшою з них.

Нагадаємо, у вересні Ян Доброносов ділився світлинами "Кривавого Місяця". Тоді супутник Землі набув унікального темно-червоного відтінку.