"Оболонь тепер джунглі": у Києві посеред парку помітили дикого звіра (відео)

У зеленій зоні біля річки Дніпро бігала дика тварина

Киянам, вочевидь, тепер доведеться обережніше гуляти у парку на березі Дніпра в Оболонському районі столиці. Інакше можна несподівано натрапити на доволі небезпечну істоту.

Дикий вепр проводив вечірній "променад" у парку "Наталка". Відповідне відео було оприлюднено у мережі.

На кадрах показано, як кабан спокійно перетнув дитячий майданчик та через деякий час зник, пройшовши крізь живоплот.

Українці у коментарях відзначили, що природа у Києві дійсно очистилася, а район Оболонь, вочевидь, перетворився на "джунглі" через його нових мешканців.

Також було справедливо зазначено, що конкретно цю особину дарма називають "диким", оскільки тварина поводила себе цілком пристойно, навіть цивілізованіше деяких представників "homo sapiens".

Були й жартівники, у яких слово "свиня" асоціюється з шашликом, а також "філософи", які глибокодумно констатували, що шанс зустріти дикого кабана в місті малий, але ніколи не дорівнює нулю.

Також знайшовся і "господар" тваринки, який про всяк випадок заявив про свої права на "песика".

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що влітку в районі парку Відрадний у Солом’янському районі столиці знайшли мертву лисицю. Яким чином вона опинилася у багатолюдному місці та як загинула, невідомо.