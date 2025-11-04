Неадекватная "Мальвина" держит в ужасе целый район в Киеве. Что известно о странной истории

Жительница Оболони в Киеве заявила, что там на женщин и девушек нападает агрессивная женщина с синими волосами. По ее данным, от агрессивной женщины якобы пострадали уже 11 женщин (информацию она взяла из обсуждений случаев нападения в соцсетях), полиция устанавливает, действительно ли это.

О нападениях сообщила киевлянка Татьяна Скрипка, чтобы жители были осторожны. Сначала она написала, что "на районе промышляет маньяк, что в темное время суток бьет женщин молотком по голове". Именно от него, написала она, пострадало 11 женщин, что якобы попали в больницу. Также активизировалась "одна психически больная, которая нападает тоже исключительно на женщин: бьет по голове, царапает лицо".

Татьяна Скрипка добавила, что эта женщина "известная у себя на микрорайоне личность". Она якобы уже лет 10 болеет психическими расстройствами и отказывается от лечения.

Информация обрела широкий резонанс, ее стали публиковать местные Telegram-каналы. После этого Татьяна Скрипка сделала уточняющую публикацию.

Есть агрессивная женщина с синими волосами, этакая "Мальвина". Ей примерно 30-40 лет. Она неоднократно вела себя агрессивно в отношении женщин и детей в районе "Братиславы". Об этом уже несколько недель активно говорят в местных группах, с конкретными описаниями случаев… Кстати, в октябре, по словам приближенного к полиции блоггера в другой группе, эту женщину уже доставляли в отделение. Также обсуждались случаи, когда женщин били по голове сзади. Информация об 11 пострадавших — не моя выдумка, а цитата из комментариев, — говорится в сообщении

За дело взялась полиция

Полиция Киева заявила, что проверяет информацию о нападениях на женщин в Оболонском районе на основе сообщения Татьяны Скрипки. В полиции подчеркнули, что к ним не поступало никаких заявлений или сообщений от возможных пострадавших.

По данному факту идет проверка. Полицейские связались с автором публикации и ожидают деталей, — отметили в полиции

Автор публикации недовольна оглаской и не только

Татьяна Скрипка подтвердила, что полиция к ней приходила, однако, по ее данным, якобы в 23:00 и она не открыла дверь. Также женщина возмутилась, что ее публикацию "понесли в массы", потому что она "разрешения на перепост в медийных блогах" не давала. Хотя публикацию в Facebook Скрипка сделала публичной и с возможностью распространения.

Что пишут в комментариях

Одна из комментаторов написала, что знает "Мальвину", но раньше она не была агрессивной. Другие критикуют автора, которая сделала публикацию публичной, а теперь возмущается, что ее растиражировали. Также пишут, что подобные не совсем адекватные люди "в каждом дворе" и делать из этого сенсацию не стоит. Вот некоторые из комментариев

Я знаю эту женщину. Но ей не 30-40 лет. А около 50. Из-за ее дикого макияжа не сразу понимают. Ее на Воскресенке все знают. Но раньше она была спокойная. Видимо обострение

Можно было просто для друзей сделать пост, а не для всех. Не хочет брать на себя ответственность… все виноваты кроме нее

Такая есть в каждом дворе. Почему здесь развели кипиш – лично мне непонятно

