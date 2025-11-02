Розпил космічного масштабу: журналіст показав, куди витрачають десятки мільйонів під Києвом під час війни

У землю буквально закопують мільйони гривень

У Софіївській Борщагівці Київської області активно розбудовують інфраструктуру — витрачають десятки мільйонів на дороги та бруківку. Але нагальної потреби в цьому немає і, судячи з інформації про закупівлі, деякі тендери мають одного-єдиного виконавця.

Про це у соціальній мережі Facebook зазначив колишній головний редактор "Телеграфу", журналіст Ярослав Жарєнов.

У селі Софіївська Борщагівка будується нова величезна школа, яку офіційно мають здати лише за рік. А от бруківку в її бік вже прокладають. І місцями вона, звісно, вже поросла травою, констатує журналіст.

За його словами, в асфальт і бруківку "закопують" десятки, якщо не сотні мільйонів гривень.

Бордюри, які вкладають у Софіївській Борщагівці

Тендери на капітальний ремонт дорожнього покриття

"Деякі тендери, які я проглянув, мають пропозицію від одного-єдиного виконавця. А отже про якусь конкуренцію та зниження ціни не йдеться", — наголошує Ярослав Жаренов, який опублікував деякі угоди.

Тендер на капремонт дороги у Софіївській Борщагівці

Тендер на капремонт дороги у Софіївській Борщагівці

Тендер на капремонт дороги у Софіївській Борщагівці

Тендер на капремонт дороги у Софіївській Борщагівці

Тендер на капремонт дороги у Софіївській Борщагівці

Він зазначив, що бригади працюють навіть в суботу та неділю, при цьому закладаючи під землю об'єктивно деформовані бордюри.

Також Ярослав Жарєнов показав, які бордюри, власне, вкладають дорожники. Помітно, що вони виготовлені без дотримання необхідного технологічного процесу, оскільки мають явні дефекти.

Бордюри з дефектом

"Під землею не видно, а масштаб колосальний. Так би мовити: копійка до копійки", — прокоментував журналіст.

Також він підкреслив, що дивитися на це боляче. "Як і на дитячий майданчик за всього-навсього 1,5 млн грн. на в'їзді до Києва. За 6 років жодного разу не бачив там дітей", — наголошує екс-головред "Телеграфу".

Допис Ярослава Жарєнова

При цьому він звернув увагу, що тендер на будівництво Борщагівського центру соціальної підтримки дітей та сімей "Родина" на 66 млн грн не пройшов. Утім, не виключає журналіст, до нього ще повернуться, адже до кінця року є 2 місяці.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, як раніше українці сприйняли ідею з закупками барабанів для укриттів. Це стало приводом для жартів.