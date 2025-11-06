Рус

В Києві зник топ-поліцейський з арештованими грошима - знайшли його швидко (фото)

Галина Михайлова
Поліцейського оголошували в розшук Новина оновлена 06 листопада 2025, 12:43
Поліцейського оголошували в розшук. Фото Колаж "Телеграфу"

У Києві зникав начальник відділення поліції, а разом із ним — арештовані кошти, до яких він мав доступ. Поліція відкрила справи за двома статтями.

Київська поліція оголошувала про розшук начальника відділення Дарницького управління поліції ГУНП у Києві Юрія Рибянського. Чоловік не вийшов на службу та не виходив на зв’язок. Одночасно з ним — зникли арештовані кошти. Менш ніж за кілька годин — повідомили про затримання.

Що потрібно знати

  • У Києві зник начальник відділення Дарницького управління поліції Юрій Рибянський — його виявили на Рівненщині
  • Одночасно з його зникненням зникли арештовані кошти, до яких він мав доступ
  • Справу розслідують поліція та ДБР

ОНОВЛЕНО. В Поліції Києва повідомили про затримання Рибянського співробітниками внутрішньої безпеки НПУ. Його знайшли на Рівненщині. Слідчі дії тривають, розслідуванням займатиметься ДБР.

В поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство із позначкою "безвісти зниклий" (ч. 1 ст. 115 ККУ). Слідством займається Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Юрій Рибянський
Юрій Рибянський

В поліції зазначили, що Рибянський мав доступ до арештованого майна та був матеріально відповідальною особою, і під час перевірки виявили — частина арештованих коштів зникла. Одночасно також розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу). Розслідуванням цього провадження займатиметься Державне бюро розслідувань.

Орієнтування на Юрія Рибянського
Орієнтування на Юрія Рибянського

На орієнтуванні, яке також з'явилось в мережі вказано, що може пересуватися на білому "бусіку" марки Renault. Востаннє машину бачили на Житомирщині в напрямку Коростишева.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 1,5 млн осіб перебувають у розшуку ТЦК. Основна причина — неоновлення даних.

