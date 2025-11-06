В Києві зник топ-поліцейський з арештованими грошима - знайшли його швидко (фото)

У Києві зникав начальник відділення поліції, а разом із ним — арештовані кошти, до яких він мав доступ. Поліція відкрила справи за двома статтями.

Київська поліція оголошувала про розшук начальника відділення Дарницького управління поліції ГУНП у Києві Юрія Рибянського. Чоловік не вийшов на службу та не виходив на зв’язок. Одночасно з ним — зникли арештовані кошти. Менш ніж за кілька годин — повідомили про затримання.

Що потрібно знати

У Києві зник начальник відділення Дарницького управління поліції Юрій Рибянський — його виявили на Рівненщині

Одночасно з його зникненням зникли арештовані кошти, до яких він мав доступ

Справу розслідують поліція та ДБР

ОНОВЛЕНО. В Поліції Києва повідомили про затримання Рибянського співробітниками внутрішньої безпеки НПУ. Його знайшли на Рівненщині. Слідчі дії тривають, розслідуванням займатиметься ДБР.

В поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство із позначкою "безвісти зниклий" (ч. 1 ст. 115 ККУ). Слідством займається Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Юрій Рибянський

В поліції зазначили, що Рибянський мав доступ до арештованого майна та був матеріально відповідальною особою, і під час перевірки виявили — частина арештованих коштів зникла. Одночасно також розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу). Розслідуванням цього провадження займатиметься Державне бюро розслідувань.

Орієнтування на Юрія Рибянського

На орієнтуванні, яке також з'явилось в мережі вказано, що може пересуватися на білому "бусіку" марки Renault. Востаннє машину бачили на Житомирщині в напрямку Коростишева.

