Серед українських політиків, які обіймали високі керівні посади, виявилося багато зрадників. Серед них екскандидат у президенти Євген Мураєв, а також колишній міністр оборони Павло Лебедєв, який працював в апараті втікача Віктора Януковича.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз колишній міністр і що про нього відомо. Павло Лебедєв втік з України та перебуває зараз у розшуку.

Колишній український чиновник Павло Лебедєв народився 1962 року в Росії, але свою кар’єру почав будувати у нашій країні. Спочатку Лебедєв працював у бізнесі, обіймаючи керівні посади на промислових підприємствах, а потім вирішив спробувати себе у політиці.

2006 року увійшов до Верховної Ради як представник "Блоку Юлії Тимошенко", але незабаром приєднався до "Партії регіонів". Саме ця політична сила відкрила йому шлях до влади. За часыв Віктора Януковича Лебедєв отримав пост міністра оборони України та місце у Раді національної безпеки та оборони.

Перебуваючи у кріслі міністра оборони, Павло Лебедєв замість того, щоб посилювати українську армію, робив її слабшою. Спільно з іншими соратниками з апарату Януковича, а саме Михайлом Єжелем та Дмитром Саламатіном, він приймав рішення про продаж боєздатного озброєння та техніки, яких і так гостро не вистачало Збройним силам України. В результаті армія позбавлялася необхідного саме тоді, коли Росія розпочала свою агресію та у 2014 році анексувала Крим. Фактично Лебедєв "здав" півострів, оскільки не реагував на попередження про можливі військові дії з боку путінської армії.

Колишній міністр України Павло Лебедєв втік до окупованого Криму та облаштувався у Севастополі, де у 2015 році увійшов до складу Російського Союзу Промисловців та Підприємців та зайнявся будівельним бізнесом. Судячи з усього, він продовжує там жити, займатися своєю компанією "Парангон" і розхвалювати російський бізнес, який "працює всупереч усьому і впорається з кризою".

В Україні Павло Лебедєв перебуває у розшуку. У 2020 році Печерський суд Києва його заочно заарештував у зв’язку зі справою про розстріли на Майдані 18-20 лютого 2014 року. Потім зраднику оголосив про підозру в державній зраді.

У 2022 році в управління АРМА було передано 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 млн гривень, які належали підприємствам сім’ї ексчиновника Лебедєва. Його компанії підозрюють у постачанні продукції військовим підприємствам Росії.

