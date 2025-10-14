"Сидять вдома і ховаються". Стало відомо, скільки чоловіків у розшуку ТЦК

Ті, хто не оновив дані, опинилися у замкненому колі, нардепи підготували законопроєкт, щоб це змінити

Народна депутатка Галина Янченко заявила, що 1,5 млн чоловіків призовного віку перебувають у розшуку Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, адже вони не оновили свої військово-облікові дані. За її словами, вони ховаються вдома та в більшості випадків не працюють.

Що треба знати:

Українські чоловіки мали оновити свої військо-облікові дані ще до 16 липня 2024 року

Багато хто проігнорував цю вимогу та сидить вдома, щоб не натрапити на представників ТЦК

Ці люди — у своєрідній пастці, адже не можуть бути заброньовані, проте є вихід

Ви здивуєтеся, це просто космос. Півтора мільйона чоловіків призовного віку не оновили дані. Тобто це означає, що? Відповідно, в розшуку. Це означає, що якщо їх десь зупинить ТЦК, то все. Привіт "Десна" (169-й навчальний центр, військова частина ЗСУ, яка спеціалізується на підготовці особового складу для Сухопутних військ, — ред.) навчальні центри Галина Янченко

Нардепка додала, що навіть якщо ці чоловіки знайдуть роботу на оборонному підприємстві, які мають право забронювати 100% своїх працівників, для того, щоб влаштуватися на це оборонне підприємство, їм потрібно оновити дані та пройти ВЛК (військово-лікарську комісію). А там на них чекають співробітники ТЦК.

І от на ВЛК їх чекала якраз наша прекрасна ТЦК. Тобто фактично було таке замкнене коло. У оборонних підприємств критично не вистачає людей, з одного боку. З іншого боку, у нас купа людей, купа людського ресурсу, півтора мільйона, які, ймовірніше за все, в більшості ніде не працюють. Просто сидять вдома, ховаються, — заявила Янченко

Проблему може вирішити новий законопроєкт

Нардепка додала, що саме на виправлення такої ситуації спрямований законопроєкт 13335, який рекомендував ухвалити парламентський комітет з національної безпеки. Суть документа у тому, щоб дозволити бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, установ і організацій оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній військово-обліковий документ, або які не перебувають на військовому обліку та не уточнили персональні дані.

Варто зазначити, що всі українські чоловіки призовного віку мали оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. За порушення цієї норми загрожує штраф.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи розшукують чоловіків, які не оновили дані в ТЦК. Людина, яка не уточнила свої дані у військкоматі, автоматично в розшук не подається.