В Киеве скрылся топ-полицейский с арестованными деньгами — нашли его быстро (фото)

В Киеве исчезал начальник отделения полиции, а вместе с ним — арестованные средства, к которым он имел доступ. Полиция открыла дела по двум статьям.

Киевская полиция объявляла о розыске начальника отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в Киеве Юрия Рыбянского. Человек не вышел на службу и не выходил на связь. Одновременно с ним исчезли арестованные средства. Менее чем через несколько часов – сообщили о задержании.

Что нужно знать

В Киеве пропал начальник отделения Дарницкого управления полиции Юрий Рыбянский — его обнаружили в Ровенской области

Одновременно с его исчезновением исчезли арестованные средства, к которым он имел доступ

Дело расследуют полиция и ДБР

ОБНОВЛЕНО. В полиции Киева сообщили о задержании Рыбянского сотрудниками внутренней безопасности НПУ. Его нашли в Ровенской области. Следственные действия продолжаются, расследованием будет заниматься ДБР.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой "без вести пропавший" (ч. 1 ст. 115 УКУ). Следствием занимается Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Юрий Рыбянский

В полиции отметили, что у Рыбянского был доступ к арестованному имуществу и был материально ответственным лицом, и во время проверки обнаружили — часть арестованных средств исчезла. Одновременно также было возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа). Расследованием этого производства будет заниматься Государственное бюро расследований.

Ориентировка на Юрия Рыбянского

На ориентировке, которая также появилась в сети, указано, что может передвигаться на белом "бусике" марки Renault. Последний раз машину видели на Житомирщине в направлении Коростышева.

