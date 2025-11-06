Укр

В Киеве скрылся топ-полицейский с арестованными деньгами — нашли его быстро (фото)

Галина Михайлова
Полицейского объявляли в розыск Новость обновлена 06 ноября 2025, 12:43
Полицейского объявляли в розыск. Фото Коллаж "Телеграфа"

В Киеве исчезал начальник отделения полиции, а вместе с ним — арестованные средства, к которым он имел доступ. Полиция открыла дела по двум статьям.

Киевская полиция объявляла о розыске начальника отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в Киеве Юрия Рыбянского. Человек не вышел на службу и не выходил на связь. Одновременно с ним исчезли арестованные средства. Менее чем через несколько часов – сообщили о задержании.

Что нужно знать

  • В Киеве пропал начальник отделения Дарницкого управления полиции Юрий Рыбянский — его обнаружили в Ровенской области
  • Одновременно с его исчезновением исчезли арестованные средства, к которым он имел доступ
  • Дело расследуют полиция и ДБР

ОБНОВЛЕНО. В полиции Киева сообщили о задержании Рыбянского сотрудниками внутренней безопасности НПУ. Его нашли в Ровенской области. Следственные действия продолжаются, расследованием будет заниматься ДБР.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой "без вести пропавший" (ч. 1 ст. 115 УКУ). Следствием занимается Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Юрий Рыбянский
Юрий Рыбянский

В полиции отметили, что у Рыбянского был доступ к арестованному имуществу и был материально ответственным лицом, и во время проверки обнаружили — часть арестованных средств исчезла. Одновременно также было возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа). Расследованием этого производства будет заниматься Государственное бюро расследований.

Ориентировка на Юрия Рыбянского
Ориентировка на Юрия Рыбянского

На ориентировке, которая также появилась в сети, указано, что может передвигаться на белом "бусике" марки Renault. Последний раз машину видели на Житомирщине в направлении Коростышева.

