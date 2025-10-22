"Сутінки" по-українськи насмішили мережу. Як виглядала курйозна вечірка (відео)

Особливо вразив Джаспер та Карлайл

З приходом осені у мережі все частіше жартують про "Сутінки" та так званий настрій "хоа-хоа". Тому чимало українців проводять тематичні вечірки з переглядом цієї саги, чим розривають інтернет.

Так, у Тік Ток користувачка показала, як проходила її тематична вечірка. Зауважимо, що це відео набрало сотні тисяч переглядів та чимало коментаторів.

На відео видно, як друзі зібрались на перегляд кіно, вдягнувшись у головних героїв "Сутінок". Цікаво, що більшість обрала або образ, який запам'ятався найбільше, або відповідну шпильку чи натяк. Так, Емет був з коробкою курячих яєць у руках, бо він качок, батько Белли Чарлі у картатій сороці з пивом у руках. Карлайл у лікарському халаті, Розалі з тарілкою у руках та Джаспер взагалі вийшов з кімнати.

Усі образи досить сильно розвеселили мережу. Користувачі писали, що актор мав зіграти Джаспера, а не перевершити його. Але більшість оцінили образ Карлайла, який був досить сильно схожий на актора саги. Тому були коментарі на кшталт: "Весь бюджет пішов на Карлайла"; "Де відкопали справжнього Карлайла" тощо.

