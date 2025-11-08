Комунальники "покосили" опале листя і розвеселили українців (відео)

Курйозна ситуація сталась в Києві

Робота комунальників вчергове стала приводом для жартів та завірусилась у мережі. Адже цього разу українців насмішили курйозні роботи восени.

Відповідне відео завірусилось у Facebook. Зазначається, що курйоз помітили в Києві на Оболоні.

На відео видно, як двоє комунальників ходять по газону з листям та косять траву. Роблять вони це спеціальними газонокосарками. Враховуючи те, що на вулиці вже падає листя, яке досить добре видно на ділянці, ці роботи комунальників насмішили українців. Адже вони не розуміють для чого восени косити траву, особливо, якщо вона невисока.

У коментарях одна жінка наголосила, що це робиться, аби надлишок трави не псував ґрунт. Адже це може сприяти утворенню плісняви та поширенню деяких хвороб. Однак тут виникло логічне питання: як же в лісі трава росте без обмежень та не шкодить ґрунту.

Додамо, що також траву можуть косити, аби покращити якість прибирання опалого листя. Особливо, якщо це робляться спеціальним пристроєм, що видуває листя, — повітродувом.

Нагадаємо, кіт-касир з "Аврори" підкорив соцмережі. Показали відео, яке розсмішило українців всього лише однією деталлю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що емоційний напис на трамваї в Дніпрі розвеселив українців. У мережі показали трамвай, що закінчив роботу на маршруті ввечері. На табло — повідомлення про це, але з емоційною припискою "в депо б**ть".