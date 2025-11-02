Із Перу в Україну за півтори години? З Glovo стався смішний курйоз (фото)

Додаток кур’єрської доставки Glovo відобразив дивні дані

Курйозний випадок стався у Запоріжжі. Українець замовив додому їжу за допомогою кур’єрської доставки, а програма показала, що кур’єр перебуває в Перу.

Такі дані можна побачити на скріншоті з програми Glovo. Разом з тим передбачуваний час доставки займав менше півтори години.

Під час спроби перевірити, коли буде здійснено доставку їжі, мешканець Запоріжжя побачив, що до неї залишилося 82 хвилини.

Також у додатку повідомлялося, що доставник уже повіз замовлення. Однак означалося, що одержувач перебуває в Україні, а кур’єр – на іншому континенті, в Перу.

Скріншот програми Glovo

Чому це могло статися

Помилка GPS чи сервера локацій. Програми доставки використовують дані про місцезнаходження кур’єра з телефону, який передає координати через GPS або мережу. Якщо пристрій тимчасово втрачає сигнал або отримує некоректні координати, система може "змістити" крапку на карту у випадкове місце іноді навіть на інший континент.

Збій геокодера Glovo. У деяких випадках сервер програми неправильно інтерпретує координати. Наприклад, замість довготи "35.1234" може обробити "-35.1234" — і точка переміститься з України до Південної півкулі.

Використання VPN або проксі-серверів. Якщо кур’єр або користувач увімкнули VPN, сервіс може визначати їх місцезнаходження не за GPS, а за IP-адресою сервера, яка фізично розташована в іншій країні. Це часто призводить до "телепортації" на карті.

