Дети в садиках Киева сидят голодные. Что произошло
За обеспечение учебных заведений источниками бесперебойного питания отвечают районные государственные администрации
Из-за последствий российских атак Киев, как и вся Украина, часами сидит без света. Большинство столичных детских садов оказалось неготовым к этому: дети остаются голодными, или их кормят с опозданием.
Что нужно знать:
- На четвертый год полномасштабной войны садики столицы оказались не готовы к блекаутам.
- В заведениях либо нет генераторов, либо их мощности не хватает на приготовление пищи
- Поэтому дети остаются без завтраков
Как рассказывает ТСН, некоторые садики до сих пор не имеют генератора. В других заведениях они есть, но не помогают — либо мощность маленькая, либо горючего нет, либо нет человека, который может подключить и обслуживать генератор.
Как рассказали родители, 10 ноября воспитатели некоторых садов просили родителей, чтобы они приводили детей сытыми, потому что завтрака не будет. К счастью, в тот день дали свет, и детей накормили, хоть и с опозданием.
О проблемах с кормлением детей в садиках из-за проблем с генераторами родители массово пишут в сети. Те, у кого есть возможность, оставляет детей дома, чтобы малыши не сидели голодные и "без света в укрытии".
Что говорят в горсовете Киева
Чиновники, комментируя ситуацию, заявили, что это ответственность районных государственных администраций (РГА). Именно они должны заниматься вопросами обеспечения детсадов генераторами.
В Киеве свыше 600 детских садов, средства на их нужды выделяются из районных бюджетов. Именно каждая из 10 РГА проводит закупку всего необходимого, в том числе, генераторов. Город может только давать советы районным управленцам. Нужно разбираться в каждом конкретном случае, потому что есть разные генераторы, с разными возможностями и мощностью, — пояснили там
Родители опасаются, что на генераторы придется сдавать деньги
Нет проблем с генераторами в тех садиках, чье руководство самостоятельно добилось грантов и обеспечило заведение всем необходимым. Родители опасаются, что в остальных садах средства на генераторы снова будут собирать с них.
Что говорят в КГГА
Заместитель директора Департамента образования и науки КГГА Илья Пасько подтвердил, что учебные заведения переданы в сферу управления РГА. По информации управлений образования источниками бесперебойного питания обеспечено 677 учебных заведений (292 заведения дошкольного образования, 385 заведений общего среднего образования).
Чиновник добавил, что в случае отключения электроэнергии в школах и садах применяются альтернативные схемы приготовления или подачи пищи. Это позволяет обеспечить детей полноценным и безопасным питанием. По его словам, разработаны приблизительные алгоритмы действий для учебных заведений на случай длительных отключений света, воды или остановки канализационных сетей.
Однако, к сожалению, жалобы родителей свидетельствуют о другом. Если в садиках и есть генераторы, то часто они не работают или не имеют достаточной мощности, чтобы готовить детям еду.
