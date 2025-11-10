Рус

Генератори не допоможуть: чому новобудови з автономним опаленням теж замерзнуть під час блекаутів

Олена Руденко
Новобудови не врятують від холоду
Новобудови не врятують від холоду. Фото Колаж "Телеграф"

Проблема не в електроенергії, а в теплоносії

Через наслідки російських атак в Україну повернулися блекаути, у багатьох багатоквартирних будинках через вимкнення електроенергії зникає і тепло у батареях (насосам, що забезпечують циркуляцію теплоносія, потрібне живлення). Новобудови з автономним опаленням у кращому положенні, проте й вони мають слабке місце у системі опалення.

Що треба знати:

  • Навіть у багатоповерхівках з автономним опаленням у разі блекауту не буде опалення
  • Основна проблема у відсутності теплоносія у системі
  • Генератори не допоможуть, насоси будуть просто ганяти повітря

На думку багатьох, жителям новобудов з автономним опаленням пощастило — адже вони завжди будуть з теплом під час блекаутів. Однак, за словами експертів, це хибна думка. Ключова проблема не в електроенергії, а в теплоносії, який має надходити з центральної мережі.

Якщо не буде теплоносія в центральній мережі, то нікому точно ніщо не допоможе. Ні додаткові джерела, бо якщо генератор буде працювати, то єдине, що ми зможемо мати — це тільки освітлення місць загального користування, — пояснила "Телеграфу" директор ОСББ "Зарічний 3-А" Ірина Корчак

Чому генератор не допоможе

Не врятує ситуацію навіть генератор, встановлений у будинку. Він може забезпечити роботу насосів, але без теплоносія в системі це не матиме сенсу. Помпи просто ганятимуть повітря по порожніх трубах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що побудовані в радянські часи багатоповерхівки здебільшого погано утримують тепло, особливо бетонні споруди. Адже бетон досить легко пропускає холод.

