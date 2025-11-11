Відключення посилюються: чи замерзнуть діти та чи встане електротранспорт, розповів експерт з енергетики

Перебої в електропостачанні та подальші перспективи дуже хвилюють українців

Росіяни продовжують бити по енергетичній системі України, графіки відключень стають все більш жорсткими. Через блекаути виникають проблеми з опаленням та побоювання, що в містах зупиниться електротранспорт.

Що треба знати:

Ситуація в енергосистемі України важка через удари Росії

В Україні вже діють жорсткі обмеження енергопостачання, та, на жаль, може бути ще гірше

Проте ризику, що в дитячих та навчальних закладах зникне опалення, немає

Чи не замерзнуть діти в садочках та школах

Як розповів "Телеграфу" Ігор Тинний, український бізнесмен, засновник і співвласник енергетичного холдингу "Гідроенергоінвест-Акванова", за опалення дитячих садків, шкіл та інших об'єктів соціальної інфраструктури, хвилюватися не варто. Значну кількість таких закладів по всій країні переведено на опалення біомасою, бо існувала спеціальна програма стимулювання, спрямована на це.

Електротранспорт зупиниться?

Якщо буде подальша руйнація з такими ж "успіхами", а при цьому розвитку маневрової генерації не буде, то зупиниться й електротранспорт також, Ігор Тинний

Експерт додав, що Міністерство енергетики не докладає достатніх зусиль для необхідного зараз розвитку маневрової генерації. Тинний зазначив, що на власному прикладі знає, що повноцінно і швидко будувати об'єкти дрібної розповсюдженої генерації "так і не стало для них, на жаль, пріоритетом".

Що таке маневрова генерація

Маневрова генерація — це виробництво електроенергії, яке може швидко вмикатися та вимикатися для стабілізації енергосистеми. Вона могла б вирішити проблему дефіциту електроенергії. До об'єктів маневрової генерації відносяться газові станції, гідроакумулюючі станції (ГАЕС), іноді використовуються теплоелектроцентралі (ТЕЦ).

