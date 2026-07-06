Удари та наслідки атак на Київ транслювали у прямому ефірі. Що про це каже КМВА (документ)

У військовій адміністрації підтвердили, що відстежують ресурси, які поширили відео

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Масовану атаку Росії та роботу українських сил ППО під час обстрілу в ніч на 2 липня транслювали онлайн у високій якості. У КМВА заявили, що жодних погоджень на трансляцію не давали, а з приводу незаконних — триває взаємодія з правоохоронними органами.

В.о. першого заступника начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов у відповідь на запит "Телеграфа" повідомив, що КМВА відомо про поширення відео і відстежуються інформаційні ресурси, де його оприлюднили.

"Взаємодія з правоохоронними органами з питань виявлення та реагування на факти незаконних трансляцій триває на постійній основі. Усі встановлені випадки відпрацьовуються компетентними органами в межах їхніх повноважень", — йдеться у відповіді та наголошується — КМВА не отримувала звернень щодо погодження або проведення трансляції.

Трансляція обстрілу Києва 2 липня - в КМВА її не погоджували/ Відповідь на запит "Телеграфа"

Що це за канал і хто публікує відео

У ролику з нічної атаки на Київ, де зафіксовано роботу ППО та пожежі після ударів по житлових районах, зазначено, що кадри оприлюднив медіапроєкт DRM News International. DRM News International — це "платформа для розповсюдження контенту". За їхніми заявами, вони співпрацюють з найбільшими телерадіокомпаніями та авторами контенту. Зауважимо — після атаки в ніч на 6 липня канал транслював наслідки обстрілу. За офіційними даними, головний офіс компанії знаходиться в Дубаї.

Трансляція наслідків атаки на Київ та роботи рятувальників/ Скриншот

Трансляція наслідків атаки на Київ та роботи рятувальників/ Скриншот

Після початку повномасштабного вторгнення в Україні було зупинено роботу всіх онлайн-трансляцій з відкритих камер з міркувань безпеки — щоб унеможливити доступ російських військових до даних у реальному часі під час ракетних та дронових атак. Служба безпеки України закликала власників вуличних вебкамер припинити публічні стріми, а громадян — повідомляти про виявлені онлайн-трансляції таких камер через офіційні канали та чат-боти СБУ.

Моніторингові канали нагадують — це дозволяє росіянам знати наслідки ударів з можливістю коригування в реальному часі. Цьому сприяють не тільки трансляції відео, а й публікація наслідків ударів одразу. Нагадаємо, для журналістів в Україні діє часовий мораторій на публікацію наслідків ударів — 12 годин для військових об'єктів та 3 години для цивільних.

Громадян закликають не публікувати фото, відео чи повідомлення, що можуть містити чутливі дані про місця ударів, роботу ППО, розташування військових об’єктів, переміщення техніки або стан критичної інфраструктури.

Згідно зі статтею 114-2 Кримінального кодексу України, за несанкціоноване поширення такої інформації в умовах воєнного стану передбачена кримінальна відповідальність

Раніше "Телеграф" розповідав, що це не перший випадок — у лютому 2025 року Reuters намагались відновити трансляцію в Києві. Трансляцію заблокували.