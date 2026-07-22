У Києві пропонують скасувати безлімітний безкоштовний проїзд для пенсіонерів

Заощаджені гроші просять направити на здешевлення квитків

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На офіційному порталі Київської міської ради зареєстровано петицію з вимогою ввести ліміти на безкоштовний проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів. Це нібито сприятиме зниженню цін для решти пасажирів.

Автором відповідної петиції під номером 14404 є киянка Зоя Павленко. Про це повідомляє "Телеграф".

Наразі власники "Карти киянина" пенсійного віку можуть користуватися комунальним транспортом столиці без обмежень та абсолютно безкоштовно. Проте ініціатор звернення вважає таку систему несправедливою для городян, які працюють.

Чому автор пропонує скасувати безліміт?

На її думку, "безцільний рух містом економічно неактивного населення" створює надмірне навантаження на бюджет і систему компенсацій.

У тексті наголошується, що це нібито стало однією із причин нещодавнього підвищення тарифу для решти пасажирів.

Що саме пропонують змінити?

Встановити фіксований місячний ліміт на кількість безкоштовних поїздок для людей похилого віку.

Направити заощаджені бюджетні кошти на зниження вартості квитків для решти громадян.

Довідка: збір підписів під ініціативою розпочався 21 липня 2026 року. Щоб документ офіційно розглянула столична влада, він має зібрати 6000 підписів. До кінця голосування лишається 59 днів.

Нагадаємо, у середині июля 2026 року у Києві почали діяти нові ціни на проїзд у громадському транспорті. Тариф зріс з 8 до 30 грн.