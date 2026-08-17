На випадок надважкої зими: у Києві пропонують цікавий спосіб забезпечити місто питною водою

Систему бюветів треба підготувати до непростого холодного сезону

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Українець пропонує ідею, як забезпечити Київ питною водою взимку на випадок, якщо Росія пошкодить об’єкти енергетичної та водопостачальної інфраструктури. На його думку, необхідно розконсервувати та підготувати до експлуатації всі законсервовані бювети у столиці.

Петицію №14460 з такою пропозицією на сайті Київської міської ради опублікував Олександр Терещенко. Він закликає владу подбати про забезпечення мешканців Києва доступом до питної води у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

"Завчасна підготовка всіх доступних джерел питної води є важливим заходом цивільного захисту та дозволить значно підвищити стійкість міста до можливих наслідків атак на критичну інфраструктуру", — пише автор звернення.

Він пропонує:

провести інвентаризацію всіх законсервованих та непрацюючих бюветів

якнайшвидше розконсервувати та привести бювети в технічно справний стан

перевірити якість води та санітарно-технічний стан кожного бювету

робити регулярний лабораторний контроль якості води та інформувати жителів про результати перевірок

забезпечити можливість використання бюветів як резервних джерел питної води у разі відключення або пошкодження централізованого водопостачання

розмістити інформацію про працюючі бювети з адресами та режимом роботи на офіційних інформаційних ресурсах

Для довідки: бювет — це споруда, призначена для забору та роздачі питної води безпосередньо з підземного джерела чи артезіанської свердловини. Головне завдання бювету — захистити воду від зовнішнього забруднення та створити зручні умови для її набору.

Бюветний комплекс на проспекті Голосіївському. Фото: КМДА

За даними "Київводфонду" зараз у Києві нараховується 203 бювети. Працюють з них 175 бюветних комплексів. Близько 10 об'єктів перебувають у неактивному або законсервованому стані.

Як розповідав "Телеграф", у Києві висунули нечувану ініціативу щодо вартості проїзду. Пропонують брати по 30 гривень за кожну зупинку.