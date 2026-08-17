Окупиться за 2 роки та зекономить купу грошей: це авто дешевше за проїзний у Києві

Недорогий Matiz може стати альтернативою громадському транспорту

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З середини липня безлімітний проїзний на всі види громадського транспорту в Києві коштує 3 656 грн. Для багатьох містян це стало відчутними додатковими витратами на дорогу. Однак на вторинному ринку можна знайти недороге авто, витрати на бензин для якого в окремих випадках будуть нижчими.

Один із варіантів — компактний Daewoo Matiz, який продають на AUTO.RIA за $2 800, або близько 125 тисяч гривень. Автомобіль має 0,8-літровий двигун і, за наведеними даними, споживає близько 5,5 л бензину на 100 км у міському режимі. Детальніше написав "Телеграф".

Старенький Daewoo Matiz. Фото: OLX

За скільки окупиться старенький Matiz

Якщо рахувати за ціною бензину А-95 у 81,67 грн за літр і взяти 22 робочі дні на місяць, кілометр дороги на такому авто коштуватиме близько 4,49 грн.

Для людини, яка щодня долає 5 км до роботи й стільки ж назад, витрати на бензин становитимуть приблизно 988 грн на місяць. Це на 2 668 грн менше за вартість безлімітного проїзного.

Якщо відстань до роботи становить 10 км в один бік, щомісячні витрати на пальне зростуть до приблизно 1 976 грн. Навіть у цьому випадку бензин обійдеться дешевше за проїзний.

При маршруті у 15 км в один бік на паливо доведеться витрачати близько 2 963 грн на місяць. Це все ще приблизно на 700 грн менше за безлімітний проїзний.

Ще вигіднішою математика виглядає для двох людей, які можуть їздити разом. Два безлімітні проїзні коштують 7 312 грн на місяць. За наведеним розрахунком, спільні поїздки на Matiz можуть залишати в сімейному бюджеті понад 5 300 грн щомісяця.

За такої економії автомобіль вартістю близько 125 тисяч гривень теоретично може окупитися приблизно за 22–23 місяці.

Скільки можна заощадити на Daewoo Matiz замість громадського транспорту та за який час окупиться авто

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, на якому ще авто їздити Києвом може бути дешевше за громадський транспорт.