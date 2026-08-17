На случай сверхтяжелой зимы: в Киеве предлагают интересный способ обеспечить город питьевой водой
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Систему бюветов нужно подготовить к непростому холодному сезону
Украинец предлагает идею, как обеспечить Киев питьевой водой зимой на случай, если Россия повредит объекты энергетической и водоснабжающей инфраструктуры. По его мнению, необходимо расконсервировать и подготовить все законсервированные бюветы в столице.
Петицию №14460 с таким предложением на сайте Киевского городского совета опубликовал Александр Терещенко. Он призывает власти позаботиться об обеспечении жителей Киева доступом к питьевой воде на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.
"Предварительная подготовка всех доступных источников питьевой воды является важной мерой гражданской защиты и позволит значительно повысить устойчивость города к возможным последствиям атак на критическую инфраструктуру", — пишет автор обращения.
Он предлагает:
- провести инвентаризацию всех законсервированных и неработающих бюветов
- как можно быстрее расконсервировать и привести бюветы в технически исправное состояние
- проверить качество воды и санитарно-техническое состояние каждого бювета
- производить регулярный лабораторный контроль качества воды и информировать жителей о результатах проверок
- обеспечить возможность использования бюветов в качестве резервных источников питьевой воды в случае отключения или повреждения централизованного водоснабжения
- разместить информацию о работающих бюветах с адресами и режимом работы на официальных информационных ресурсах
Для справки: бювет — это сооружение, предназначенное для забора и раздачи питьевой воды из подземного источника или артезианской скважины. Главная задача бювета – защитить воду от внешнего загрязнения и создать удобные условия для ее набора.
По данным "Киевводфонда", сейчас в Киеве насчитывается 203 бювета. Работают из них 175 бюветных комплексов. Около 10 объектов находятся в неактивном или законсервированном состоянии.
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