На случай сверхтяжелой зимы: в Киеве предлагают интересный способ обеспечить город питьевой водой

Систему бюветов нужно подготовить к непростому холодному сезону

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Украинец предлагает идею, как обеспечить Киев питьевой водой зимой на случай, если Россия повредит объекты энергетической и водоснабжающей инфраструктуры. По его мнению, необходимо расконсервировать и подготовить все законсервированные бюветы в столице.

Петицию №14460 с таким предложением на сайте Киевского городского совета опубликовал Александр Терещенко. Он призывает власти позаботиться об обеспечении жителей Киева доступом к питьевой воде на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

"Предварительная подготовка всех доступных источников питьевой воды является важной мерой гражданской защиты и позволит значительно повысить устойчивость города к возможным последствиям атак на критическую инфраструктуру", — пишет автор обращения.

Он предлагает:

провести инвентаризацию всех законсервированных и неработающих бюветов

как можно быстрее расконсервировать и привести бюветы в технически исправное состояние

проверить качество воды и санитарно-техническое состояние каждого бювета

производить регулярный лабораторный контроль качества воды и информировать жителей о результатах проверок

обеспечить возможность использования бюветов в качестве резервных источников питьевой воды в случае отключения или повреждения централизованного водоснабжения

разместить информацию о работающих бюветах с адресами и режимом работы на официальных информационных ресурсах

Для справки: бювет — это сооружение, предназначенное для забора и раздачи питьевой воды из подземного источника или артезианской скважины. Главная задача бювета – защитить воду от внешнего загрязнения и создать удобные условия для ее набора.

Бюветный комплекс на проспекте Голосеевском. Фото: КГГА

По данным "Киевводфонда", сейчас в Киеве насчитывается 203 бювета. Работают из них 175 бюветных комплексов. Около 10 объектов находятся в неактивном или законсервированном состоянии.

Как рассказывал "Телеграф", в Киеве выдвинули неслыханную инициативу по стоимости проезда. Предлагают брать по 30 гривен за каждую остановку.