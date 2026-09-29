Біля кожного будинку в Києві пропонують звести нові укриття: з туалетом і світлом

Вони можуть врятувати життя

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Біля кожного київського будинку пропонують встановити залізобетонні протиуламкові укриття. Їх має бути обладнано системами автономної каналізації та освітлення.

Відповідну петицію №14525 на сайті Київської міської ради опублікував Андрій Машков. Він аргументував свою пропозицію тим, що "аналіз ситуації з повітряним простором над Києвом свідчить, що кількість повітряних атак та кількість БПЛА ворога тільки зростатиме".

Заради збереження життів киян, автор ініціативи пропонує якнайшвидше встановити залізобетонні укриття біла кожного київського будинку. Окрім каналізації та освітлення, там мають бути місця для сидіння, вважає Андрій Машков.

Петицію було опубліковано 14 вересня 2026 року. Станом на 29 вересня зібрано 643 підписи, до завершення збору залишається 45 днів. Щоб міська влада розглянула звернення, воно має зібрати 6000 підписів.

Важливо! Подання петиції — це юридичне право кожного українця винести свою ініціативу на публічне обговорення, проте вона не є готовим рішенням влади чи опитуванням громадської думки. Абсолютна більшість подібних звернень не отримує практичної підтримки та не трансформується в реальні рішення чи нормативно-правові акти навіть після збору потрібної кількості підписів.

Докладніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Петиція в Україні: що це таке і чи справді вона може щось змінити

Як писав "Телеграф", у Києві закликають створити умови для резервного обігріву багатоповерхівок та окремих помешкань на випадок проблем з електро та теплопостачанням.