Після тепла — дощі й грози: метеоролог назвав дату різкої зміни погоди в жовтні

Атмосферні фронти принесуть нестійку погоду

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Після теплого початку жовтня Україну накриють дощі. Ба більше — місцями варто чекати на грози та сильний, поривчастий вітер.

Очікувати цього потрібно з 10 жовтня, розповів "Телеграфу" кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич . Він пояснює — атмосферні фронти в Україну принесуть північно-західні повітряні потоки. Здебільшого опади будуть помірними, каже метеоролог.

"Температура повітря на тлі нестабільної погоди очікується в межах норми, подекуди нижче норми на 1–3 °C", - наголошує Кібальчич та нагадує звичайна середньомісячна температура в жовтні близько +6…+13 °C, в Карпатах — близько +4…+5 °C.

Детальніше про погодні коливання: Тепло швидко зміниться дощами та заморозками: якою буде погода у жовтні

Погодні прогностичні сайти також стверджують — варто очікувати дощів. В Києві дощові дні очікуються 9, 12, 16, 17, 19, 22 та 23 жовтня. Найсуттєвіше зниження температури припаде на 15 жовтня.

Прогноз погоди у Києві на місяць

У Харкові також дощитиме, але менше. У другу декаду жовтня температура опуститься до +6 вночі.

Прогноз погоди в Харкові на місяць

У Львові традиційно дощів чимало. З 10 по 17 жовтня не дощитиме тільки у середу, 14 жовтня. Нічна температура впаде до +4.

Прогноз погоди у Львові на місяць

Південь буде теплішим — нічна температура не опуститься нижче за 8 градусів, проте дощитиме також більшу частину другої декади.

Прогноз погоди в Одесі на місяць

Раніше "Телеграф" розповідав, що осіннє похолодання несе із собою загрозу перших заморозків, які передусім відчують жителі східних і північних областей. Як свідчать синоптичні прогнози похолодання, перші мінусові температури найбільш імовірні наприкінці вересня та в період із 15 по 25 жовтня. Якщо на півночі Європи утворяться стійкі антициклони, холодна повітряна маса рушить углиб України. За таких умов у Сумській, Чернігівській, Харківській і Луганській областях стовпчики термометрів уночі можуть опуститися до -2 °C.